Два человека погибли и почти 170 пострадали из-за пожара на газозаправке в Кении

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Известно, что среди двоих погибших есть один несовершеннолетний. В больницу имени Мамы Люси в Найроби доставили 167 человек, в том числе 25 детей.

У многих диагностировали травмы дыхательных путей. Еще семь человек находятся в Национальной больнице Кеньятта.

Возгорание произошло около полуночи в районе Эмбакаси. Глава региональной полиции Найроби Адамсон Бунгей подтвердил, что пожар вызвал взрыв. На месте продолжают работать спасатели.