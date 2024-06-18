Два человека подорвались на мине в Брянской области

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Он уточнил, что все трое зашли в приграничную запретную зону на территории Климовского района. Предупреждающие о минной опасности знаки люди проигнорировали.

«В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения», - подчеркнул Богомаз.

Пострадавшего, добавил губернатор Брянской области, госпитализировали и оказали необходимую помощь. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

«Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности!» - напомнил глава региона, попросив местное население беречь себя и близких.

В Белгородской области украинские боевики начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками. Губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что они появились в 10-километровой приграничной зоне.