Два человека остались в тяжелом состоянии после отравления наркотиками в Астрахани

Глава медучреждения уточнил, что с 17 ноября к ним поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими веществами. Однако позже двух выписали.

«На сегодня у нас остаются 17 пациентов, из них двое тяжелые, остальные в удовлетворительном состоянии», - указал главврач.

По его словам, некоторых из пострадавших перевели в общие палаты. Всего медработники планируют выписать шесть человек. При этом в самой больнице никто из поступивших не скончался, подчеркнул Юлушев.

Ранее СМИ сообщали, что три человека погибли в результате массового отравления метадоном в Астрахани - 19-летние девушки и 29-летний мужчина. О том, были ли они в медучреждении, неизвестно.

В региональном Минздраве заявляли, что в период с 17 по 21 ноября почти 20 человек госпитализировали с отравлением наркотиками. Полицейские смогли задержать трех иностранцев , подозреваемых в причастности к массовому отравлению наркотиками. Двое из них признались в совершении преступления.