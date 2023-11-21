21 ноября 2023, 10:49

Два человека остались в тяжелом состоянии после отравления наркотиками в Астрахани

РИА «Новости»
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После отравления наркотиками 17 человек остались в больнице Астрахани. Состояние двоих оценили как тяжелое, сообщил главврач ГКБ № 3 имени С. М. Кирова Байрам-Ажи Юлушев. Его процитировало РИА «Новости».

Глава медучреждения уточнил, что с 17 ноября к ним поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими веществами. Однако позже двух выписали.

«На сегодня у нас остаются 17 пациентов, из них двое тяжелые, остальные в удовлетворительном состоянии», - указал главврач.

По его словам, некоторых из пострадавших перевели в общие палаты. Всего медработники планируют выписать шесть человек. При этом в самой больнице никто из поступивших не скончался, подчеркнул Юлушев.

Ранее СМИ сообщали, что три человека погибли в результате массового отравления метадоном в Астрахани - 19-летние девушки и 29-летний мужчина. О том, были ли они в медучреждении, неизвестно.

В региональном Минздраве заявляли, что в период с 17 по 21 ноября почти 20 человек госпитализировали с отравлением наркотиками. Полицейские смогли задержать трех иностранцев , подозреваемых в причастности к массовому отравлению наркотиками. Двое из них признались в совершении преступления.

Наркотики Больницы Россия
21 ноября 2023, 10:58
Студент из Ливана на электросамокате сбил женщину в Москве
РИА «Новости»
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В Москве студент из Ливана разогнался на электросамокате и сбил женщину, сломав ей ногу. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, авария произошла вечером 22 сентября неподалеку от Российского университета дружбы народов. Не справившийся с управлением студент на большой скорости въехал в прохожую. Женщина получила перелом большеберцовой кости со смещением.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит штраф, ограничение свободы или арест.

В сентябре электросамокатчики в Москве сбили 21 ребенка. В связи с многочисленными авариями с этим видом транспорта Минюст одобрил введение штрафов для пьяных пользователей средств индивидуальной мобильности. В проект также могут внести санкции за превышение допустимой скорости и езду вдвоем. Сумма штрафов составит от пяти до 30 тысяч.

ДТП Москва 2023 Электросамокаты
21 ноября 2023, 09:05
Прорыв горячей воды произошел в многоэтажке в Новой Москве
РИА «Новости»
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Среди ночи в многоквартирном жилом доме на третьем этаже прорвало горячую воду в ванной. В результате есть пострадавший. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, в жилом доме сработала пожарная сигнализация. В момент аварии хозяева не находились в квартире, они покинули ее до происшествия.

На место ЧП экстренно прибыли специальные службы для оказания помощи, управляющая компания и сантехник.

Для устранения потопа перекрыли воду в стояке подвала. Кроме того, приехали специалисты аварийной бригады водоканала для устранения последствий.

В результате прорыва пострадал один мужчина. Однако он отказался от госпитализации.

Ранее стало известно, что более 30 метров теплосети заменят после утечки на улице Чкалова в Старых Химках.

ЖКХ Москва 2023
21 ноября 2023, 05:09
Мизулина призвала полицию наказать подростков, которые издевались над детьми из-за национальности в Бурятии
РИА «Новости»
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В интернете разлетелся ролик с издевательствами над двумя младшими школьниками в Бурятии. Подросткам из поселка Могойтуй не понравилось, что мальчик-бурят дружит с русским ребенком. За это они избивали детей и заставили их целоваться на камеру. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в полицию с просьбой наказать злоумышленников.

«Мы также обратились в МВД с просьбой принять меры в отношении тех, кто разжигает межнациональную рознь и устанавливает дикие порядки», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее в УМВД России по Забайкальскому краю сообщили, что сотрудники полиции задержали трех подростков за травлю детей в Могойтуе. Сейчас полицейские опрашивают педагогов и предполагаемых участников конфликта. К делу подключились прокуратура Могойтуйского района и Следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

В интернете разлетелся ролик с издевательствами над двумя младшими школьниками в Бурятии. Подросткам из поселка Могойтуй не понравилось, что мальчик-бурят дружит с русским ребенком. За это они избивали детей и заставили их целоваться на камеру. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила , что обратилась в полицию с просьбой наказать злоумышленников.

Школы Школьники Бурятия
21 ноября 2023, 01:06
Два человека стали жертвами ДТП с коровой на Кубани
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Двое погибли, еще два человека пострадали на Кубани в ДТП на трассе с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла около 20:00 на трассе «Лабинск - Мостовской - граница КЧР», из-за вышедшей на дорогу коровы.

«Водитель Mercedes сбил животное, которое от удара отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль скорой медицинской помощи. После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль Lada, после чего опрокинулась», - указали в сообщении.

По данным МВД, на месте погибли 28-летние водитель и пассажир Mercedes. Еще одного пассажира иномарки и пассажира Lada госпитализировали. В автомобиле скорой медицинской помощи никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее четыре человека получили смертельные травмы при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Советском районе Крыма. Водитель Lada Kalina выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104.

Краснодар МВД РФ ДТП

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