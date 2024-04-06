06 апреля 2024, 10:33

Два человека оказались на путях московского метро утром 6 апреля

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В московском метро за утро произошло два инцидента с человеком на путях. График движения поездов временно нарушился, однако быстро восстановился, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

В 06:57 стало известно , что интервалы движения из-за человека на рельсах временно увеличили на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. В 07:04 движение начали вводить в график, к 07:16 оно полностью восстановилось.

В 07:41 интервалы движения поездов по часовой стрелке выросли из-за человека на пути на Кольцевой линии.

Поезда временно перестали ходить от станции «Парк культуры» до «Белорусской», а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. В 07:58 дептранс Москвы информировал о том, что движение на линии по часовой стрелке восстановили, и оно вводится в график. К 08:09 график полностью восстановили.

Накануне, 5 апреля, в метро Санкт-Петербурга на станции «Дунайская» произошел потоп. Внезапно сработали пожарные датчики.

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
06 апреля 2024, 11:40
Напавшему на Чибиса изберут меру пресечения в больничной палате
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Подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на больничной койке привезли в палату, где ему огласят меру пресечения. Как сообщил РЕН ТВ, заседание суда проходит в закрытом режиме.

Подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на больничной койке привезли в палату, где ему огласят меру пресечения. Как сообщил РЕН ТВ , заседание суда проходит в закрытом режиме.

Заседание суда, на котором изберут меру пресечения напавшему, проходит в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

Мужчина, ранивший ножом губернатора, заявил, что готов перед ним извиниться, сообщило РИА «Новости». Он сожалеет о содеянном, а на преступление его сподвигло «стечение обстоятельств».

Покушение на главу Мурманской области произошло после его встречи с жителями города Апатиты. На парковке возле дома культуры к 45-летнему Андрею Чибису подбежал незнакомый мужчина и ранил в живот ножом.

Подозреваемого сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью , а также сообщил, что пошел на преступление по зову внутреннего голоса.

Суд Преступления Приговоры Больничный Андрей Чибис
06 апреля 2024, 11:24
Набор добровольцев объявили в Орске для помощи в эвакуации людей
Пресс-служба МЧС
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В Орске ищут активистов для помощи в ликвидации последствий затопления и эвакуации людей. О наборе добровольцев объявили в Telegram-канале городской мэрии.

В сообщении администрации сказано, что идут поиски активистов, которые смогут помочь с эвакуацией жителей с подтопленных территорий.

Желающим присоединиться к эвакуационной группе необходимо оставить заявку в орском штабе группировки МЧС по телефону 89068431284.

Прорыв дамбы, защищающей населенный пункт от реки Урал, произошел накануне. Спасатели массово эвакуируют людей из Старого города. Под Оренбургом затопило больше 2,5 тысячи жилых домов и 6,8 тысячи приусадебных участков.

Ранее власти Оренбургской области опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске. В региональном правительстве уточнили, что она разрушена в одном месте, где самая большая нагрузка.

Волонтеры Эвакуации Реки
06 апреля 2024, 10:58
Сообщения о полном разрушении дамбы в Орске назвали фейком
Пресс-служба МЧС
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Дамба на реке Урале в Орске повреждена частично. Информация о ее полном разрушении оказалась ложной, сообщили РИА «Новости» в правительстве Оренбургской области.

«Речь идет о дамбе протяженностью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия», - процитировало агентство собеседника в правительстве региона.

По словам мэра Орска Василия Козупицы, к утру 6 апреля уровень воды в реке Урале превысил критическую отметку в семь метров и достиг 9,27 метра. Он указал на ухудшение ситуации, уточнив, что вода выходит на поверхность.

ЧП в Орске произошло 5 апреля. В районе улицы Оренбургской прорвало противозащитную дамбу. Более двух с половиной тысяч домов оказались под водой, а также подтопило еще около семи тысяч приусадебных участков.

Обрушения Реки
06 апреля 2024, 10:50
Московского бизнесмена заподозрили в домогательствах к дочери
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Московского предпринимателя заподозрили в педофилии. Предположительно, он на протяжении шести лет домогался к своей дочери, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, школьница во время профилактической беседы с сотрудницей ПДН рассказала, что отец долгое время приставал к ней, склоняя к сексу.

Журналисты уточнили, что родители девочки развелись, когда той было два года. Ребенок остался жить с бабушкой в Подмосковье. Мать не навещала дочь, а отец иногда приезжал к девочке и забирал ее к себе домой или в поездки.

По словам 15-летней школьницы, впервые отец пристал к ней с грязными намерениями в гостях у родственников на юге, когда девочке было девять лет, отметил Shot.

Домогательства продолжались шесть лет. Мужчина склонял дочь к сексу в поездках в Москву, на отдыхе в Подмосковье, в квартире у бабушки и у себя дома, сообщили авторы статьи.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина занимает должность гендиректора в московской фирме, которая торгует стройматериалами. Следователи возбудили уголовное дело о развратных действиях. Мужчине грозит до восьми лет колонии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против 50-летнего москвича. Его заподозрили в изнасиловании дочери.

Дети Педофилы Изнасилования Москва

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