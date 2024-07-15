15 июля 2024, 09:40

Два человека обратились в больницу Новороссийска из-за лесного пожара

Пресс-служба МЧС
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Двое пострадавших обратились в больницу Новороссийска из-за мощного природного пожара в районе хутора Дюрсо. Данные об этом появились в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

При этом от госпитализации оба обратившихся к медикам отказались. Причины, по которым людям потребовалась помощь врачей, в оперштабе не назвали.

По данным на утро 15 июля, на базе отдыха «Романтик» огонь повредил 60 построек, на базе отдыха «Голубая волна» - восемь построек и пять машин. На других базах отдыха очагов возгорания нет.

В ПВР сейчас остаются 17 человек, эвакуированных из-за пожара в районе хутора Дюрсо. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой, уточнили в оперштабе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что с ландшафтным пожаром в лесном массиве в урочище Сухая Щель под Новороссийском продолжают бороться более 300 человек.

Для тушения огня задействовали 84 единицы техники, применяются два спецвертолета и один самолет.

«В тушении принимают участие сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры. По моему поручению на месте развернут оперативный штаб», - подчеркнул Кондратьев в своем Telegram-канале.

Накануне в МЧС сообщали об одном пострадавшем из-за пожара. От госпитализации он отказался. Подробностей в ведомстве не привели. По информации ТАСС , речь идет об охраннике одной из баз отдыха, у мужчины выявили ожоги предплечий.

Пожары Краснодарский край
15 июля 2024, 10:19
Мошенники нашли новый способ обмана россиян
РИА «Новости»
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В России зафиксировали новую волну телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники выдают себя за сотрудников «Мосэнерго» или «Мосэнергосбыта» и под разными предлогами выманивают коды для доступа к «Госуслугам», чтобы взять кредит за счет жертвы. Об этом сообщили «Известия».

В России зафиксировали новую волну телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники выдают себя за сотрудников «Мосэнерго» или «Мосэнергосбыта» и под разными предлогами выманивают коды для доступа к «Госуслугам», чтобы взять кредит за счет жертвы. Об этом сообщили « Известия ».

Одному из собеседников издания мошенники сообщили о проверке счетчиков и при разговоре мимоходом попросили сообщить SMS-код от «Госуслуг». Мужчина позвонил в «Мосэнергосбыт» и узнал, что никакой проверки в его доме не проводится. После этого мошенники принялись названивать ему с разных номеров.

Другому мужчине они пообещали выплату в честь 50-летия, но попросили для этого назвать реквизиты банковской карты. Потерпевший сообщил также данные паспорта, СНИЛС и ИНН. Вскоре сотрудник «Госуслуг» сообщил ему о неправомерном доступе к его личным данным, но мошенник не успокоился и позвонил от имени сотрудника Росфинмониторинга, заявив, что от имени потерпевшего перевели средства террористам. Мужчина направился в банк и оформил кредит на 300 тысяч рублей, которые отправил злоумышленнику.

По данным источника «Известий», с июня подобные обращения стали массовыми. Следственные органы возбудили десятки уголовных дел. Однако, по мнению экспертов, вычислить и задержать таких злоумышленников почти невозможно, поскольку многие действуют из-за границы или из мест лишения свободы.

Мошенничество Россия
15 июля 2024, 10:01
Поисковые работы на месте крушения Sukhoi Superjet завершились
РИА «Новости»
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Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

«Работы фактически завершены: были обнаружены фрагменты тел членов экипажа», - указал источник агентства.

Также в ходе работ спасатели обнаружили бортовую электронику и провода. Крупные части фрагментов фюзеляжа и обломки самолета увезли с места крушения.

Sukhoi Superjet рухнул в районе деревни Апраксино, после того как вылетел с аэродрома Третьяково. На борту самолета находились три члена экипажа, никто не выжил.

Перед авиакатастрофой пилоты подавали сигналы бедствия. Они увели самолет в лесной массив , чтобы не допустить жертв среди населения. Черные ящики Sukhoi Superjet уже доставили в Межгосударственный авиационный комитет.

Следователи допрашивают очевидцев по делу о крушении самолета.

Спасатели Коломна Самолеты Крушение самолета под Коломной
15 июля 2024, 10:00
Для тушения пожара под Новороссийском направили еще 50 специалистов
Пресс-служба МЧС
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Еще 50 специалистов и семь единиц техники привлекли к тушению природного пожара под Новороссийском. Об этом в своем Telegram сообщил глава города Андрей Кравченко.

Работы на месте ликвидации пожара продолжаются почти сутки, указал он. Для оперативной помощи по локализации привлекли вертолеты и самолет Ил-76.

«Из ГУ МЧС Краснодарского края дополнительно направлены и приступили к тушению 50 специалистов в составе аэромобильной группировки из семи единиц техники», - подчеркнул Кравченко.

Пожар в лесном массиве в районе хутора Дюрсо вспыхнул в минувшее воскресенье, 14 июля. После огонь распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». Там возгорание потушили, но горение леса продолжалось - площадь пожара увеличилась до 62 гектаров.

В Новороссийске ввели режим ЧС. С нескольких баз отдыха эвакуировали людей. Накануне в МЧС заявили об одном пострадавшем. Сегодня в оперштабе Кубани сообщили о еще двух обратившихся к медикам людях. Все трое от госпитализации отказались.

Лесные пожары МЧС РФ Краснодарский край
15 июля 2024, 10:00
Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара
РИА «Новости»
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Экстренные службы перекрыли движение в сторону хутора Дюрсо из-за крупного лесного пожара, однако жителей населенного пункта ограничение не касается. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

МЧС в воскресенье сообщило о возгорании травы и лесного массива в районе хутора Дюрсо на площади в три гектара. После этого огонь перешел на базу отдыха «Голубая волна», пожар увеличился до 62 гектаров. Следователи завели уголовное дело по статье «Повреждение или уничтожение лесных насаждений».

«Уважаемые граждане! Въезд в направлении хутора Дюрсо перекрыли в связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой Щели. Исключение - жители хутора», - сообщили в администрации.

Всего МЧС привлекло к борьбе с огнем порядка 300 человек. Это волонтеры, казаки, лесопожарные формирования краевого Минприроды, специалисты Государственной противопожарной службы Краснодарского края, Кубань-СПАС и МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ

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