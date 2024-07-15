Два человека обратились в больницу Новороссийска из-за лесного пожара

При этом от госпитализации оба обратившихся к медикам отказались. Причины, по которым людям потребовалась помощь врачей, в оперштабе не назвали.

По данным на утро 15 июля, на базе отдыха «Романтик» огонь повредил 60 построек, на базе отдыха «Голубая волна» - восемь построек и пять машин. На других базах отдыха очагов возгорания нет.

В ПВР сейчас остаются 17 человек, эвакуированных из-за пожара в районе хутора Дюрсо. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой, уточнили в оперштабе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что с ландшафтным пожаром в лесном массиве в урочище Сухая Щель под Новороссийском продолжают бороться более 300 человек.

Для тушения огня задействовали 84 единицы техники, применяются два спецвертолета и один самолет.

«В тушении принимают участие сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры. По моему поручению на месте развернут оперативный штаб», - подчеркнул Кондратьев в своем Telegram-канале.

Накануне в МЧС сообщали об одном пострадавшем из-за пожара. От госпитализации он отказался. Подробностей в ведомстве не привели. По информации ТАСС , речь идет об охраннике одной из баз отдыха, у мужчины выявили ожоги предплечий.