17 декабря 2024, 07:04

Два человек погибли после взрыва на Рязанском проспекте в Москве

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Утром во вторник, 17 декабря, после взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось на первом этаже жилого многоэтажного дома. По предварительным данным, одним из погибших стал высокопоставленный военнослужащий, а второй – его помощник.

Взрывная волна повредила припаркованные рядом с домом автомобили и остекление у нескольких квартир. Угрозы обрушения нет, эвакуация не прjводилась.

Telegram-канал Mash отметил, что речь может идти о взрывном устройстве, которое привели в действие дистанционно. Подробная информация уточняется.

17 декабря 2024, 07:55
При взрыве на Рязанском проспекте в Москве выбило стекла в доме с 1-го по 3-й этаж
Freepik
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Подъездное остекленение с первого по третий этаж разрушились после взрыва около дома на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Также из-за ударной волны пострадало два припаркованных рядом автомобиля. Угрозы обрушения нет, эвакуация не потребовалась.

После взрыва погибли два человека. По неуточненной информации, один из погибших - высокопоставленный военный, а второй - его помощник.

Как сообщил Telegram-канал Baza, взрыв случился после детонации взрывчатки, заложенной у выхода из подъезда. СВУ могли активировать дистанционно.

Также появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что из-за случившегося разбились стекла, рядом со входом в здание образовалась яма.

Обрушения Военные Взрывы Эвакуации Москва Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
17 декабря 2024, 07:23
Появились кадры с места взрыва в Москве, где погибли два человека
Freepik
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Появилось видео с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в котором погибли два человека. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На них видно, что из-за ЧП разбились стекла, около входа в здание образовалась дыра в земле.

Как сообщили 360.ru в экстренных службах, происшествие случилось на первом этаже многоэтажного дома. По неуточненной информации, одним из погибших был высокопоставленный военный, а второй - его помощник.

Происшествие случилось из-за детонации взрывного устройства. По предварительным данным, взрывчатку заложили у выхода из подъезда. Официальной информации по этому поводу пока нет. Как отметил Telegram-канал Shot, взрывное устройство на Рязанском проспекте могли активировать дистанционно.

Военные Взрывы Видео Москва
17 декабря 2024, 07:16
Стало известно, как могли взорваться СВУ на Рязанском проспекте в Москве
РИА «Новости»
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Взрывное устройство на Рязанском проспекте утром во вторник,17 декабря, могли привести в действие дистанционно. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, взрыв произошел после детонации взрывного устройства, заложенного у выхода из подъезда. Официально информацию не подтвердили.

По данным источника 360.ru, СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. В результате взрыва погибли два человека , предположительно, высокопоставленный военный и его помощник.

Взрывы Москва
17 декабря 2024, 04:06
Женщина проходила 2,5 года с хирургическими ножницами в животе
Freepik
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Жительница Индии прожила два с половиной года с хирургическими ножницами, забытыми врачами в ее брюшной полости после операции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Индианка Камла Бай перенесла операцию по удалению раковой опухоли в яичниках в феврале 2022 года. После хирургического вмешательства женщина начала испытывать сильные боли в животе и проконсультировалась с врачами. Медики ее обследовали, но не обнаружили никаких патологий. При этом лекарства ей не помогали.

Причину болей удалось установить только после компьютерной томографии, которую сделали в ноябре 2024 года. На снимках врачи увидели, что рядом с толстой кишкой находятся ножницы. Женщине провели операцию, удалив инструмент. Бай планирует подать на врачей в суд.

Ранее жительница Турции, обратившаяся к врачу с жалобами на головную боль, узнала, что семь лет жила с ножницами в животе , которые забыли хирурги после операции по удалению кисты.

Индия Больницы Врачи Онкология

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