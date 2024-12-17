Два человек погибли после взрыва на Рязанском проспекте в Москве

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ЧП случилось на первом этаже жилого многоэтажного дома. По предварительным данным, одним из погибших стал высокопоставленный военнослужащий, а второй – его помощник.

Взрывная волна повредила припаркованные рядом с домом автомобили и остекление у нескольких квартир. Угрозы обрушения нет, эвакуация не прjводилась.

Telegram-канал Mash отметил, что речь может идти о взрывном устройстве, которое привели в действие дистанционно. Подробная информация уточняется.