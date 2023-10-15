Два автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы

Читайте нас в:

В результате аварии одна из машин въехала в столб. Причина ДТП пока неизвестна, о пострадавших не сообщали. Движение в районе происшествия не затруднено.

Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

Ранее стало известно, что автомобиль загорелся после аварии на Проспекте Мира в Москве. По предварительной информации, он наехал на стоящую машину, которая загорелась.