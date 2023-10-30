Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе дома № 86. В ней участвовал автомобиль «Жигули», который получил серьезные повреждения. Оперативные службы приступили к работе на месте происшествия.

Информации о пострадавших и причинах ДТП не поступало. Из-за аварии возникло затруднение в движении по дороге в сторону области.

Ранее стало известно о том, что подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч заявок за неделю. Водителей консультировали по телефону в круглосуточном режиме. Также они могли приехать в один из офисов в 15 округах.

Также сообщалось о массовой аварии на 43-м километре МКАД, которая ограничила движение по трем полосам из пяти. Машины столкнулись перед развязкой с Ленинским проспектом.