30 октября 2023, 18:37

Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

РИА «Новости»
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На Люблинской улице в Москве столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе дома № 86. В ней участвовал автомобиль «Жигули», который получил серьезные повреждения. Оперативные службы приступили к работе на месте происшествия.

Информации о пострадавших и причинах ДТП не поступало. Из-за аварии возникло затруднение в движении по дороге в сторону области.

Ранее стало известно о том, что подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч заявок за неделю. Водителей консультировали по телефону в круглосуточном режиме. Также они могли приехать в один из офисов в 15 округах.

Также сообщалось о массовой аварии на 43-м километре МКАД, которая ограничила движение по трем полосам из пяти. Машины столкнулись перед развязкой с Ленинским проспектом.

ДТП Москва 2023 Дептранс Москвы
30 октября 2023, 18:50
Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-2 в Якутии
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Все пять человек, находившиеся на борту вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Жиганском улусе, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии.

Пострадавших эвакуировали с места происшествия и доставили в Центральную районную больницу Булунского района. Медики оказали пациентам всю необходимую помощь.

Как позже сообщили в министерстве, трех человек госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Двое отказались от медицинской помощи.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились один член экипажа и четыре пассажира. Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае и повредил линию электропередач. В результате ЧП повреждения получила хвостовая часть воздушного судна.

Вертолеты Якутия Больницы
30 октября 2023, 18:07
Омоновец в Москве избил коллегу из-за проверки его работы — СМИ
РИА «Новости»
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В результате проверки старший лейтенант из отряда ОМОНа «Авангард» выявил некоторые нарушения в работе одного из подразделений и передал рапорт начальству. За это его избил не прошедший ревизию руководитель, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, капитану и руководителю подразделения не понравилось, что ревизор обнаружил проблемы и доложил о них вышестоящим лицам. После проверки он напал на него в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского. Мужчина сначала оскорбил, а затем несколько раз ударил лейтенанта кулаком в лицо.

Пострадавший получил тяжелые травмы, включая перелом скулоорбитального комплекса и ушиб мягких тканей правой скуловой области. Он попал в больницу. В отношении капитана проведут проверку.

Ранее полицейский подбросил в квартиру москвича наркотики и потребовал у него полмиллиона рублей, чтобы не возбуждать дело.

Драки Росгвардия Москва 2023
30 октября 2023, 17:35
Данные о смерти пострадавшего в аэропорту Махачкалы полицейского не подтвердились
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Никто из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, не умер. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минздраве Дагестана.

Они пояснили, что комментарий замгендиректора аэропорта Мадины Пирмагомедовой записали еще утром. На тот момент действительно появились сведения о смерти одного из правоохранителей, однако впоследствии они не подтвердились.

«Все пострадавшие живы. <…> Потерпевший, [о котором идет речь, ] получил ранение и находится в лечебном учреждении», - пояснила изданию руководитель пресс-службы министерства Зарина Агмадова.

Позже информацию о смерти полицейского опровергли и в пресс-службе МВД по Республике Дагестан. Там сообщили, что двое пострадавших полицейских продолжают лечение, а остальных доставили домой после оказания медпомощи.

Ранее в Минздраве республики отметили, что после вчерашних массовых беспорядков в аэропорту на стационарном лечении остаются пять человек, четверо из которых - правоохранители. Двое получили черепно-мозговые травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Дагестан Полиция
30 октября 2023, 16:24
Умер один из полицейских, пострадавших при беспорядках в аэропорту Махачкалы
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Один из полицейских, пострадавших во время массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября, скончался. Об этом сообщила замгендиректора по правовой работе аэропорта Мадина Пирмагомедова.

Дагестан Полиция

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