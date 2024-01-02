Два автомобиля провалились под лед в Саратовской области

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По информации чиновника, вечером 1 января в оперативные службы поступило сообщение о том, что машина ушла под лед вблизи города Маркс. Пострадавшим удалось самостоятельно выбраться на крышу автомобиля.

«Прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали двоих мужчин на берег, где передали медикам скорой помощи для оказания медицинской помощи», - рассказал Юрин.

За два часа до этого аналогичный случай произошел вблизи поселка Ровное. Информации о пострадавших пока нет. Спасатели направились к месту ЧП.

Юрин напомнил, что в регионе сейчас запрещено выходить и выезжать на автомобиле на лед замерших водоемов.

В конце декабря в «Мособлпожспасе» сообщили, что в Подмосковье опасно выходить на замерзшие водоемы. Из-за оттепели и дождей лед стал хрупким.