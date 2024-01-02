02 января 2024, 00:15

Два автомобиля провалились под лед в Саратовской области

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В первый день нового года два автомобиля провалились под лед на реке Волге в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

По информации чиновника, вечером 1 января в оперативные службы поступило сообщение о том, что машина ушла под лед вблизи города Маркс. Пострадавшим удалось самостоятельно выбраться на крышу автомобиля.

«Прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали двоих мужчин на берег, где передали медикам скорой помощи для оказания медицинской помощи», - рассказал Юрин.

За два часа до этого аналогичный случай произошел вблизи поселка Ровное. Информации о пострадавших пока нет. Спасатели направились к месту ЧП.

Юрин напомнил, что в регионе сейчас запрещено выходить и выезжать на автомобиле на лед замерших водоемов.

В конце декабря в «Мособлпожспасе» сообщили, что в Подмосковье опасно выходить на замерзшие водоемы. Из-за оттепели и дождей лед стал хрупким.

Спасатели Скорая помощь Машины Новый год
02 января 2024, 00:45
Мертвую девушку нашли в гостиничном номере в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мертвую девушку нашли 1 января в гостиничном номере в центре Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации канала, погибшая пришла в гости к одному из постояльцев отеля.

«На вид девушке около 30 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено», - уточнили журналисты.

Правоохранители уже работают на месте, выясняя причины гибели девушки.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух девушек. Он будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года. Подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал следователям, как убивал девушек. Также мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Известно, что девушки, с которыми он жестоко расправился, были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая - уроженка Орловской области.

Убийства Аресты Москва 2023
02 января 2024, 00:39
Появилось видео разрушительного землетрясения и цунами в Японии
Читайте нас в: Google Новости
Жители крупнейшего японского острова Хонсю столкнулись с сильным землетрясением, после которого произошло цунами. Стихия затронула северо-западное побережье. Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео последствий непогоды.

Вода сносила корабли, автомобили, крыши домов и все на своем пути. Дороги разрушены, более 35 тысяч домов в центральной части страны остались без электричества. Сбоев в работе атомных электростанций нет. Есть жертвы и пострадавшие.

В ликвидации последствий стихии поучаствуют Вооруженные силы (ВС) Японии, заявили в правительстве.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Японии в понедельник, 1 января. Оно затронуло префектуру Исикава. Сейсмологи зафиксировали подземные колебания и толчки.

RT сообщило, что максимальная высота волн около Владивостока и Находки составила до 20 сантиметров. Около берегов Приморья чуть больше - примерно 30 сантиметров.

По данным News.ru , четыре человека погибли от землетрясения и цунами. Около 30 местных жителей пострадали в префектуре Исикава и других районах страны.

Электричество Землетрясения Видео Япония Дороги Работа
02 января 2024, 00:18
Тело провалившегося под лед мужчины нашли в Саратовской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Один человек погиб в автомобиле, ушедшем под лед на Волге в Саратовской области. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

«Водолазы достали из воды тело мужчины 1978 года рождения, передали сотрудникам полиции», - рассказал чиновник.

Ранее Юрин сообщил, что за 1 января две машины ушли под лед на Волге в Саратовской области. Первый случай произошел около семи часов вечера вблизи села города Маркс. Там водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля. Спасатели отбуксировали машину к берегу и передали пострадавшим медикам.

Второй случай произошел вблизи поселка Ровное. Там также машина ушла под лед, но информации о жертвах и пострадавших не было.

Ранее мужчину, упавшего в Москву-реку, спасли в районе Даниловской набережной. Он находился в 40 метрах от берега. Спасатели достали его из реки на борт аэролодки, оказали первую медицинскую помощь и доставили на берег. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением, передала «Вечерняя Москва».

Спасатели Мужчины Машины Водители
02 января 2024, 00:15
Полицейские в Петербурге задержали около 3 тысяч мигрантов в новогоднюю ночь
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Массовые задержания мигрантов прошли в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге. Около трех тысяч иностранных граждан доставили в отделы полиции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Петербургские правоохранители задержали около трех тысяч приезжих, причем в профилактических целях. Их всех доставили в отделы полиции для административного разбирательства. Полицейские обеспечивали в новогоднюю ночь охрану общественного порядка и безопасности в городе, особенно в его историческом центре.

«Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности», - уточнило издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом более сотни нарушителей в дальнейшем могут выдворить за пределы России.

Известно, что аналогичные мероприятия в новогоднюю ночь прошли и в Москве. При этом не сообщается, сколько там человек задержали.

Ранее челябинские правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции, причем один из них оказался несовершеннолетним. В новогоднюю ночь несколько демобилизованных из зоны СВО бойцов вместе со своими женами ждали такси, когда к ним подошли пятеро пьяных иностранцев, начали оскорблять одну из женщин, а потом стали избивать военных палками и распылять в лицо из баллончиков.

Санкт-Петербург Мигранты Аресты Новый год Москва 2023

Новости по теме