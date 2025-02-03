03 февраля 2025, 16:56

Два автобуса столкнулись на Западе Москвы, есть пострадавшие

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ДТП с двумя рейсовыми автобусами произошло в московском районе Солнцево. В результате аварии пострадали пять человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«В автобусах пять пострадавших. Полетел вертолет МАЦ», - добавил он.

Автобусы столкнулись на Родниковой улице. В ДТП попал общественный транспорт, следовавший по маршрутам 343 и 507. Пострадавших осматривают бригады скорой помощи.

Очевидец подтвердил 360.ru, что на место аварии прилетел вертолет.

«Я из окна вижу. <…> Вертушка взлетает», - сообщил он.

Ранее крупное ДТП с участием автобуса произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. Общественный транспорт влетел в снегоуборочную технику, пострадали 13 человек, еще двое погибли. Авария случилась на 133-м километре трассы «Нарва». Всех пострадавших доставили в больницы.

ДТП Москва
03 февраля 2025, 17:12
Спецавто с телом жертвы взрыва в ЖК «Алые паруса» покинуло место ЧП
Global Look Press
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Спецавтомобиль с телом погибшего из-за взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса» уехал с места ЧП. Об этом сообщило РИА «Новости».

Автомобиль с надписью «Специализированная перевозка» и телефоном государственной похоронной службы на борту покинул территорию ЖК. Машину пропустили сотрудники полиции.

Взрыв в многоэтажном жилом доме произошел утром 3 февраля. В результате ЧП погибли двое: один человек скончался на месте, а второй - в реанимации. Еще три жильца пострадали. Предположительно, взрыв произошел из-за детонации СВУ. По данным полиции, мощность взрывчатки составила один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что взрывное устройство заложила девушка. По его словам, перед ЧП на камеры попала женщина, которая прятала лицо и странно себя вела. Когда ее заметили, она запаниковала. Также в Сети появилась версия, что бомбу принес курьер. СК возбудил уголовное дело.

Взрывы Москва Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 15:55
Семейство минипигов спасли из горящей квартиры в Балашихе
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Спасатели эвакуировали семейство минипигов и десять жителей при пожаре в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

По данным ведомства, пожар в жилом многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. Прибывшие на место происшествия спасатели сформировали звенья газодымозащитников. Они эвакуировали десять человек, среди которых было двое детей, которые жили на верхних этажах.

«Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, то в подъезд, спасаясь от пожара, выскочили декоративные свиньи - минипиги, которых разводила хозяйка жилья», - рассказали представители «Мособлпожспаса».

После этого спасатели вынесли на улицу еще несколько надышавшихся дымом питомцев.

Ранее в жилом доме на севере Москвы беременная собака застряла под ванной и не смогла самостоятельно выбраться. Ее смогли вытащить только прибывшие на место спасатели.

Пожары Животные Балашиха Эвакуации
03 февраля 2025, 14:51
СК возбудил уголовное дело из-за смерти пятого ребенка в красноярской семье
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили из-за гибели трехмесячного ребенка в семье из поселка Красная Сопка, где ранее четверо детей насмерть отравились токсичным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, вечером 1 февраля мать покормила ребенка грудью и уложила спать, а ночью нашла его мертвым. Младенец получал только грудное молоко, а мать накануне ела то же, что и всегда.

Экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. По предварительной версии, ребенок захлебнулся рвотными массами. Точную причину покажут химическая и гистологическая экспертиза. Краевая прокуратура контролирует расследование дела.

Утром 21 сентября та же семья обратилась к врачам с жалобами на кишечное расстройство. Вскоре в больнице умерли четверо детей. Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление инсектицидами.

Уголовное дело Дети Семья Красноярский край Смертельное отравление в Красноярском крае
03 февраля 2025, 14:16
СК подтвердил гибель пострадавшего при взрыве в Москве Саркисяна
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Следователи подтвердили гибель президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армена Саркисяна, пострадавшего при взрыве в московском ЖК «Алые Паруса». Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», - заявили следователи.

Ранее о смерти Саркисяна сообщил источник 360.ru. Глава Федерации бокса ДНР находился в реанимации в тяжелом состоянии - в результате взрыва ему оторвало ногу. Также погиб охранник Саркисяна.

ЧП в элитном ЖК «Алые Паруса» случилось утром 3 февраля. Взрыв прогремел в холле здания. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Раненых доставили в медучреждения на вертолете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Предварительно, в доме сдетонировало заложенное под потолок самодельное взрывное устройство.

Уголовное дело Взрывы Москва Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве

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