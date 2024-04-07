Два ангара загорелись в поселке Индустриальный под Краснодаром

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«В поселке Индустриальный горят два ангара. Огонь охватил 1700 квадратных метров. На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники», - сообщили в ведомстве.

Ангары расположены на улице Безуленко в поселке Индустриальный. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания и защитой рядом стоящего строения.

В Уфе ранее загорелся завод с пластиком , расположенный в микрорайоне Сипайлово на улице Чудской. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На складе загорелись пластиковые кубовые емкости, используемые для хранения жидкостей.

При пожаре в Москве на улице Уральской пострадали пять человек. Загорелась квартира в девятиэтажном доме.