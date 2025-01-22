22 января 2025, 17:19

Душил и угрожал ножом. Водитель такси — о нападении пьяного пассажира в Москве

Соцсети
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В Москве пассажир грозился убить водителя такси. Подробно о нападении 360.ru рассказал сам пострадавший.

По его словам, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он заказал такси от станции метро «Таганская» в Раменское. Сначала злоумышленник стал давить на водителя психологически, а затем потребовал остановить машину за 15 минут до пункта назначения.

«В конце он начал конфликт. Просто я не знал, что сделать. Что-то сделать невозможно, на дороге остановиться невозможно. Угрожал, и нож показал. Остановил. Сказал: „Сейчас убью“», - пожаловался таксист.

Он подтвердил, что мужчина пытался его душить. Потерпевший сообщил о случившемся в «Яндекс Такси», но там ответили, что ничем помочь не могут. Водитель собирается обратиться в полицию.

Таксист добавил, что пассажир был пьян.

«Пьяный был. В машине тоже пил, я не разрешил», - отметил водитель.

В распоряжении 360.ru оказались кадры из автомобиля. На них видно, как пассажир схватил водителя за горло и пообещал вырвать кадык, пытался взяться за руль, потом потребовал остановить авто и достал складной нож.

Такси Водители Москва
22 января 2025, 17:25
В ста метрах от дома. В приморском Дальнереченске тигрица вышла на окраину города
РИА «Новости»
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Тигрица напала на бродячую собаку на окраине Дальнереченска в Приморском крае. Хищница, скорее всего, унесла добычу в лес. Об этом сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».

«Коллеги из охотнадзора Приморского края работают на месте, ситуация находится под контролем», - добавили специалисты.

В местных пабликах уточнили, что тигрица могла находится на расстоянии приблизительно 100 метров от ближайших жилых домов.

Несколько дней назад рыбаки столкнулись с неожиданным препятствием возле села Ракитное в Дальнереченском районе. Глубокой ночью недалеко от их машины встал тигр, вышедший из леса. Однако хищного зверя не привлек автомобиль, он постоял около минуты и после этого удалился обратно в лес.

А до этого все в том же районе тигр растерзал рыбачившего жителя села Зимники. После этого зверь долго не подпускал людей к своей добыче и пытался съесть убитого. На следующий день агрессивного тигра нашли с помощью ловушек и ликвидировали.

Приморье Животные
22 января 2025, 13:59
Контрабандисток с золотыми цепями задержали в аэропорту Грозного
пресс-служба ФТС России
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Сотрудники таможни задержали в аэропорту Грозного двух женщин, пытавшихся вылететь в Турцию с килограммовыми золотыми цепями. Об этом сообщила начальник отделения по связям с общественностью Северо-Кавказского таможенного управления Алина Ткаченко.

Контрабанду заметили на «зеленом» коридоре, проверив пассажирок ручным металлоискателем. Женщины заявили, что это их личные украшения, но проверка показала, что цепи не ювелирные, а переплавлены из золота 999-й пробы.

Против контрабандисток возбудили уголовное дело. Им грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в аэропорту Шереметьево у иностранных пассажиров, прибывших из Китая в Москву, нашли ювелирные изделия известных брендов на общую сумму 22,5 миллиона рублей. Их заподозрили не только в контрабанде, но и в неуплате таможенных платежей.

Уголовное дело Таможня Чечня Контрабанда Золото Женщины
22 января 2025, 12:47
Издевался над животными и грозился избить детей. В Стерлитамаке задержали треш-блогера
Pixabay
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Полицейские задержали треш-блогера из Стерлитамака. Информацию 360.ru подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

«В ходе мониторинга Сети был выявлен контент противоправного характера, создававшийся на платформе одной из социальных сетей жителем города», - рассказали в полиции.

Блогера задержали и доставили в отделение полиции. На мужчину составили административный протокол, который передадут в суд.

«Сотрудники полиции в целях дачи правовой оценки изучают другие публикации гражданина», - добавили в пресс-службе.

Как сообщило издание ufa1.ru , подписчиков у блогера было не так много - всего 110 человек. Мужчина записывает видео, где угрожает избить детей, издевается над животными и оскорбляет военнослужащих. Юрист Дмитрий Черкасов рассказал, что к нему обратились множество жителей Стерлитамака, которые попросили изолировать треш-блогера от общества.

Ранее суд в Москве заочно арестовал блогера Сергея Косенко , бросавшего младенца в сугроб. Ему предъявили обвинение в невыполнении родительских обязанностей и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Дети Блогеры Животные Полиция
22 января 2025, 12:38
Мужчина разогнал хулиганов посохом Деда Мороза в Сосновом Бору
360.ru
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В Сосновом Бору Ленинградской области мужчина с посохом Деда Мороза разогнал хулиганов. Видео с камер наблюдения появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как местный житель у одного из подъездов ловко опрокинул дебошира на землю с помощью посоха. Затем мужчина сцепился с хулиганами в рукопашном бою. Усмирить оппонентов помогала «Снегурочка», которая поливала их водой из ведра.

По данным «Mash на Мойке» , на видео попали последствия войны против квартирантов на проспекте Героев. Около двух лет назад в дом подселили мужчину, из-за которого парадная превратилась в притон. Жители устали от толп незнакомцев, которые постоянно ходят в гости к хозяину, шумят и ко всем пристают. Чтобы отпугнуть хулиганов, пришлось установить камеры на этажах и домофоне. Бой с посохом случился в один их таких вечеров. Трость осталась у пары с новогодних каникул.

В Петербурге мужчина выстрелил из карабина в буйного соседа, который вел шумный образ жизни. Пуля прошла насквозь, задела артерию и сломала кость.

Ленинградская область Мужчины Дед Мороз

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