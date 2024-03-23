Душанбе отреагировал на сообщения об участии своих граждан в теракте в Подмосковье
Данные о том, что граждане Таджикистана могут быть причастны к теракту в Crocus City Hall, является недостоверной. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.
«Таджикская сторона не получала от властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана», - заявили в ведомстве.
В связи с этим МИД страны призвал людей руководствоваться только официальными данными, которые предоставляют государственные органы России.
В министерстве добавили, что распространение ложной информации может навредить гражданам Таджикистана, которые сейчас находятся за пределами страны.
Террористы ворвались в Crocus City Hall перед концертом группа «Пикник» и расстреляли зрителей вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек , число жертв растет.