Думали, что умер. Пропавший 15 лет назад мужчина жил в канализационном люке в Тольятти

Александр рассказал, что жил в Ульяновской области. Но после смерти родителей у него отобрали квартиру, и он оказался на улице.

Выяснилось, что у бродяги есть родственники и в Тольятти, и в Ульяновске, и даже в Москве. Сестра бездомного рассказала блогеру, встретившему мужчину, что жена бросила Александра 15 лет назад, тогда он запил и пропал. Семья пыталась найти родственника, но не смогла. Все решили, что Александр умер.

«Родные пообещали блогеру забрать Александра домой в Ульяновск, но спустя два дня после разговора так и не появились», - передали авторы материала.

Сам Александр рассказал, что хочет работать, получать деньги, но ему нужна помощь. Неравнодушный блогер собирается определить бездомного в приют.

Ранее бездомный мужчина сгорел в деревянной постройке на востоке Москвы. Строение, возведенное незаконно, вспыхнуло в лесополосе. Когда пламя потушили, спасатели нашли тело человека без определенного места жительства.