«Думала только о людях». Спасшая Светлакова девушка рассказала, как справилась с паникой

«Очень была сильная паника, нужно было принимать меры. Честно говоря, я просто поняла, что нужно спасать людей. Я думала только о людях, которые вокруг меня находились. Наверное, паника куда-то улетучилась, об этом не думала. Понимала, что если сидеть и ничего не делать, будет хуже», - вспомнила София.

Она поблагодарила корреспондента за звонок и добавила, что с ней самой «все в порядке». Кроме того, Мейер повторила, что «сделала все, что могла».

Сергей Светлаков рассказал журналистке Ксении Собчак, что девушка нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, а затем предложила группе людей открыть несколько дверей и максимально незаметно уйти по лестнице через фойе.