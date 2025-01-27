27 января 2025, 22:30

«Думала, что голову оторвет». Неадекват с пистолетом напал продавца в Балашихе

Читайте нас в: Google Новости

Неадекватный покупатель напал на продавца круглосуточного магазина в Балашихе, выстрелив женщине прямо в лицо из газового пистолета. Пострадавшая по имени Арзу поделилась с 360.ru деталями произошедшего.

Нападение, по словам Арзу, произошло в пятницу, 24 января. Оно попало на камеру видеонаблюдения, установленную в торговом зале магазина.

«Первый раз он зашел как покупатель, а второй раз зашел, начал стрелять и ушел. Он странно себя вел. Или „уколенный“ был, или выпивший», - рассказала она.

Собеседница 360.ru отметила, что сначала мужчина приставал к покупателям, стоявшим возле кассы. После того, как те ушли, столкнул на пол товары, размещенные на прилавке.

Она попросила его больше так не делать, тот ушел, но вскоре вернулся, причем зашел и сразу стал снимать свои действия на телефон. Тогда нападавший и выстрелил в нее, сначала в лоб, а потом в руку.

«Я думала, что он мне голову оторвет. Темно, ничего не видела, потому что это „перец“ был. Это не газовый баллончик был. В глаз попал», - вспомнила женщина.

Арзу добавила, что никогда раньше не видела этого мужчину. Сейчас она не работает, так как вынуждена лечиться из-за полученных травм. Арзу пояснила, что ей уже делали компьютерную томографию, назначили лечение.

«Я сознание часто теряю. Глаза не видят. Голова кружится, падаю», - рассказала она.

Женщина пояснила, что у нее травма глаза, очень сильный ожог.

По словам ее коллеги Нигоры, в день нападения Арзу одна работала. Мужчина, который на нее напал, внешне выглядел солидно, у него был дорогой телефон. Женщина добавила, что нападавший живет где-то рядом с магазином и правоохранители его уже задержали.

Задержания Газ Видео Россия Магазины Оружие Балашиха Полиция
28 января 2025, 07:45
Мужчина поджег свой дом в Новой Москве и вошел внутрь
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром 28 января мужчина в Новой Москве поджег собственный частный дом и вошел внутрь. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в СНТ «Мараховка», спасателей вызвали соседи. По предварительным данным, мужчина поджег свой же дом и вошел внутрь помещения. Его состояние на данный момент неизвестно.

В ночь на вторник два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома на улице Михневской в Москве.

Пожары Мужчины Москва
28 января 2025, 03:26
Два человека стали жертвами пожара в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома на улице Михневской в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

Возгорание произошло в квартире 27 января. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела двух человек. Проживающие в квартире систематически злоупотребляли алкогольными напитками. Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

По данному факту назначена доследственная проверка. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время они проведут ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

Ранее в Калуге мужчина спалил чужую квартиру. Он решил самостоятельно подключить газовое оборудование на кухне, но совершил ошибку. После этого в помещении вспыхнул пожар.

Пожары Следственный комитет России Москва Квартиры
28 января 2025, 02:55
Пожар вспыхнул в «Воронцовских банях» в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар охватил банный комплекс «Воронцовские бани» в Москве. Сейчас оттуда эвакуируют посетителей и сотрудников, сообщил РЕН ТВ.

По данным источник издания, из окон здания вылит дым. На место ЧП прибыли спасатели. Площадь возгорания и причины происшествия устанавливаются.

Пожары Москва
27 января 2025, 23:48
Мизулина обратится в СК из-за избиения школьницы в Люберцах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Люберцах ученики гимназии избили сверстницу, сняв издевательства на камеру. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что попросит Следственный комитет России провести проверку по этому факту.

«Подростки устроили самосуд в отношении ученицы 9-го класса: сначала заставили встать на колени и извиниться, после чего избили и потребовали снять одежду», - написала Мизулина.

Подростки сняли издевательства над школьницей на видео, распространив позже кадры в «подслушке» гимназии.

По словам Мизулиной, ей сообщили, что якобы администрация школы активно пытается «замять эту историю». По информации от подростков, история с издевательствами над девятиклассницей может быть связана с избиением школьницы в Котельниках.

В люберецкой администрации поделились подробностями произошедшего, уточнив, что подростка избили 9 декабря 2024 года. Тогда ученица школы № 2 города Котельники напала на сверстницу из гимназии № 41.

В Люберцах ученики гимназии избили сверстницу, сняв издевательства на камеру. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале , что попросит Следственный комитет России провести проверку по этому факту.

Уголовное дело Люберцы Дети Школьники Избиения Следственный комитет России Екатерина Мизулина

Новости по теме