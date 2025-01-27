«Думала, что голову оторвет». Неадекват с пистолетом напал продавца в Балашихе

Нападение, по словам Арзу, произошло в пятницу, 24 января. Оно попало на камеру видеонаблюдения, установленную в торговом зале магазина.

«Первый раз он зашел как покупатель, а второй раз зашел, начал стрелять и ушел. Он странно себя вел. Или „уколенный“ был, или выпивший», - рассказала она.

Собеседница 360.ru отметила, что сначала мужчина приставал к покупателям, стоявшим возле кассы. После того, как те ушли, столкнул на пол товары, размещенные на прилавке.

Она попросила его больше так не делать, тот ушел, но вскоре вернулся, причем зашел и сразу стал снимать свои действия на телефон. Тогда нападавший и выстрелил в нее, сначала в лоб, а потом в руку.

«Я думала, что он мне голову оторвет. Темно, ничего не видела, потому что это „перец“ был. Это не газовый баллончик был. В глаз попал», - вспомнила женщина.

Арзу добавила, что никогда раньше не видела этого мужчину. Сейчас она не работает, так как вынуждена лечиться из-за полученных травм. Арзу пояснила, что ей уже делали компьютерную томографию, назначили лечение.

«Я сознание часто теряю. Глаза не видят. Голова кружится, падаю», - рассказала она.

Женщина пояснила, что у нее травма глаза, очень сильный ожог.

По словам ее коллеги Нигоры, в день нападения Арзу одна работала. Мужчина, который на нее напал, внешне выглядел солидно, у него был дорогой телефон. Женщина добавила, что нападавший живет где-то рядом с магазином и правоохранители его уже задержали.