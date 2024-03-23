«Думал, звуки салюта». Очевидец рассказал, как выбирался и выводил людей из Crocus City Hall

Мужчина с коллегой находились в правой части балкона, максимально удаленно от выхода. Собеседник издания признался, что не сразу понял, что звуки, которые они услышали перед концертом - это стрельба.

«Подумал, что это салют, но как-то очень странно, потому что на улице абсолютно не слышно было», - рассказал мужчина.

Потом он увидел, как в нижней части здания движется «река людей». И даже тогда думал, что выстрелы - это просто розыгрыш или спецэффекты.

Когда мужчина понял, что это автоматные очереди, стал продвигаться к выходу. Он призвал людей ложиться на пол и ползти к выходу. Стараться прятаться за кресла, чтобы не задело пулями.

«Я пытался как-то скрыть свое тело, тела других людей под рядом кресел, чтобы если что, сюда не долетели пули и не попали. Но я все равно оставался открытый полностью и наполняли ощущение, что вот-вот почувствую боль от пули. Вот такие были ощущения конкретные», - поделился мужчина.

Он отметил, что проследив траекторию пулеметных очередей, увидел стрелявших в камуфляже. Им удалось выбраться с балкона, и они смогли через техническую зону и через черный вход выйти из здания.

«Когда выбежали на улицу и пробегали мимо угловой части здания, где большие стеклянные панорамные окна и главные всходы, там люди просто бились руками в стены стеклянные и пытались найти выход», - рассказал очевидец.

Только отъехав на безопасное расстояние, мужчина увидел клубы дыма над торговым центром и порадовался, что не поддался соблазну спрятаться в подсобке и ждать спасателей.