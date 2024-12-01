01 декабря 2024, 05:40

«Думал, мы там и останемся». Трос оборвался у лифта с пассажирами в Челябинске

Unsplash
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Трос оборвался у лифта в доме на улице Курчатова в Челябинске. Внутри были люди, сообщило 74.ru.

В лифте находились два человека. Перед остановкой кабины они услышали скрежет. После этого лифт резко зашатался, а затем застрял.

«Думал, мы там и останемся», - рассказал изданию мужчина, находившийся в лифте.

Спустя примерно 30 минут на место прибыл техник, который открыл двери. Пассажирам пришлось выпрыгивать из лифта - он остановился между первым и вторым этажом.

Представитель компании-застройщика позднее сообщил, что лифт рухнуть в шахту не может. Кабину удерживают шесть стальных канатов. По их версии, из строя вышла только одна цепь.

Ранее лифт с людьми рухнул в закрытой поликлинике в центре Москвы.

Челябинск Коммунальные аварии
01 декабря 2024, 03:29
Скончалась многодетная жительница Волгограда, которую сбил пенсионер на BMW
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В НИИ Склифосовского скончалась жительница Волгограда Екатерина Буравлева, которую месяц назад сбил пенсионер на BMW. Комментарий ее адвоката Ангелины Лихошапко опубликовал сайт «Аргументы и факты».

Правозащитница рассказала, что женщина скончалась 29 ноября институте Склифосовского. В этот момент рядом с Екатериной были ее дети. Лихошапко добавила, что ей сложно комментировать произошедшее из-за близости с умершей.

«Я не просто ее адвокат, мы были самые близкие подруги больше 30 лет, для меня это очень большая потеря. Часть моей души, жизни… Супруг Екатерины сейчас также не может говорить», - сказала адвокат.

Ранее водитель протаранил толпу пешеходов на перекрестке в Челябинске. Очевидцы заметили, что он был пьян.

Пенсионеры ДТП Водители BMW
01 декабря 2024, 02:56
В Полиции опровергли слухи о драке скинхедов в Ногинске
РИА «Новости»
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Полиция Ногинска опровергла сообщения, согласно которым в центре города произошла массовая драка с участием скинхедов. Не подтвердились слухи и о том, что якобы пострадали прохожие, сообщил Telegram-канал Readovka.

Компании молодых людей в центре города заметили местные жители. В социальных сетях распространилась информация, согласно которой мужчины якобы передвигались по улицам с палками и цепями, некоторые из них носили маски.

Эти сообщения поступили в дежурную часть полиции «Ногинское». Прибывшие на место правоохранители опросили очевидцев. Те рассказали, что компания молодых людей просто пробежала по площади с криками и скрылась.

В полиции Ногинска добавили, что в медучреждения после происшествия никто не обращался. Однако правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Драки Полиция
30 ноября 2024, 19:34
Три машины попали в ДТП в Замоскворечье
Unsplash
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Три машины столкнулись на Садовнической улице в Замоскворечье. Об этом сообщил источник 360.ru.

Причины аварии неизвестны. В результате аварии никто не пострадал.

«Разлива топлива нет», - уточнил источник.

Ранее другая массовая авария произошла на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова. Есть пострадавшие, в том числе - ребенок.

Утром 30 ноября Ford Focus намотало на фонарный столб на Северо-Восточной хорде в Измайлове. Находившаяся за рулем женщина пострадала, но осталась жива.

ДТП Топливо Машины
30 ноября 2024, 16:44
Направлявшиеся на Кубу россияне застряли в московском аэропорту из-за нехватки керосина
Unsplash
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Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы на Кубу задержали на пять часов. Причиной переноса вылета стала нехватка топлива в кубинских аэропортах, сообщила пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, самолет должен был покинуть аэропорт Шереметьево в 11:00 по московскому времени. Сейчас авиакомпания ждет подтверждения от аэропортов Гаваны и Варадеро о возможности заправки авиационным топливом. Пассажиры остаются в аэропорту.

«Информация по следующим рейсам в/из Республику Куба будет сообщена дополнительно», - отметили в пресс-службе.

Ранее Куба стала одним из самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах. В список также попали Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Доминикана. Владелица туристического агентства «География» Елена Агаршева рассказала, что стоимость тура на одного человека может варьироваться от 40 до 700 тысяч рублей.

Куба Самолеты Москва

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