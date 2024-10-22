«Думал, что ноги откажут». Мужчина прыгнул в ледяную Москву-реку для спасения девушек из автомобиля

«Я сразу хотел запрыгнуть туда, но потом проанализировал, что это будет опасно, поэтому соорудили на чем можно было спуститься. Девушка находилась полностью в воде. У меня была цель - помочь. Когда туда залез, думал, что у меня ноги откажут и не смогу выбраться», - рассказал он.

Мужчина отметил, что в рухнувшей в реку машине были две девушки, одна из них сидела на водительском месте. Когда он оказался рядом с ней, вода уже достигла в салоне потолка. Тогда Имам сел в пассажирское кресло и стал вытаскивать пострадавшую. В этот момент подплыл его знакомый, они вместе схватили девушку за ноги и вытащили.

«Девушка не подвала признаков жизни, поэтому я стал ее откачивать. Когда приехала скорая помощь, ее быстро увезли в больницу. Вторую пострадавшую вытаскивали со спасателями», - отметил он.

По словам уроженца Чечни, навыки оказания помощи он получил в Российском университете спецназа, где проходил в своем время специальные курсы. Имам пытался узнать о состоянии спасенной им девушки, но пока не смог.

Также мужчина выразил надежду, что эта история замотивирует других людей не быть равнодушными, а помогать тем, кому это потребуется.

Это не первый случай спасения на воде в Москве. Ранее экипаж речного трамвая «Шмелевка» вытащил из реки едва не утонувшую девушку.