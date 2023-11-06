06 ноября 2023, 14:52

ДТП со школьным автобусом произошло в Челябинской области

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Авария с участием школьного автобуса и легковушки произошла в Челябинской области. Об этом сообщил источник «360».

«Знаю только, что автобус улетел в кювет из-за сильного столкновения», - рассказал очевидец происшествия.

По информации РЕН ТВ , жертвами ДТП стали два человека. Всего в автобусе находились 18 пассажиров, которые возвращались из кинотеатра. По предварительной информации, погибли ребенок и взрослый из легкового автомобиля.

Официальной информации о ЧП пока не поступало.

Дети ДТП
06 ноября 2023, 15:47
Женщина и ребенок погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области
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Школьный автобус попал в аварию с легковым автомобилем в Челябинской области, в результате столкновения погибли женщина и ребенок. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по Челябинску.

«Около 14:00 6 ноября на седьмом километре трассы Черновская - Кундравы на территории Чебаркульского района женщина-водитель 1991 года рождения на ВАЗ 21099 допустила занос и совершила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ», - уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что водитель и семилетний ребенок из легковушки получили смертельные травмы.

В салоне автобуса находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал. На место ЧП выехали три экипажа ГИБДД.

Прокуратура по Челябинской области сообщила в Telegram-канале , что начала проверку по факту ДТП. Кроме того, следственные органы завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее «360» показывал видео с места столкновения автобуса и легковой машины.

Дети ДТП
06 ноября 2023, 15:14
Один человек пострадал в результате пожара на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На последнем этаже жилого дома на Сахалинской улице в Москве произошел пожар. Возгорание началось утром 6 ноября, сообщил источник «360».

По его данным, пожар удалось ликвидировать в 09:04 по московскому времени. Угрозы другим зданиям и жильцам не возникло.

Пострадал один человек, которого незамедлительно передали медицинским сотрудникам. На данный момент о его состоянии информации нет.

Ранее стало известно, что из-за пожара в многоэтажке в Чебоксарах погиб один человек, а пятеро пострадали. В работах по локализации возгорания задействовали 33 человека и 11 единиц техники.

Пожары Москва 2023
06 ноября 2023, 14:41
Россиянин пробежался по багажной ленте аэропорта за чемоданом с забытыми вещами
Telegram
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Плохая память сыграла злую шутку с пассажиром самарского аэропорта Курумоч. Мужчина сдал в багаж чемодан, в котором находились важные документы. Чтобы вернуть утраченные бумаги, пассажир взобрался на багажную ленту и в погоне за чемоданом чуть не опоздал на рейс. Видео с курьезом из воздушной гавани разошлось по социальным сетям и Telegram-каналам.

На опубликованных кадрах мужчина у стойки регистрации внезапно вскочил на багажную ленту, чтобы догнать уезжающий чемодан. На самом краю пассажир споткнулся, но успел остановить свою кладь, чтобы достать необходимые ему вещи.

По данным авторов Telegram-канала Baza, в чемодане остались важные документы, без которых в полете пассажир обойтись не мог. Операция по возвращению необходимых вещей завершилась успешно, и мужчина успел на посадку.

Теперь для него самое главное - долететь до пункта назначения. В середине сентября пассажиры «Аэрофлота», летевшие рейсом из Москвы в Екатеринбург, неожиданно приземлились в Казани. В беседе с журналистами свидетели заявили, что борт долетел до аэропорта Кольцово уральской столицы, но командир экипажа заявил, что погодные условия не позволяют сесть, поэтому самолет отправился на запасной аэропорт.

Самолеты Россия
06 ноября 2023, 05:28
Пенсионер всю дорогу приставал к девятилетней пассажирке рейса Сургут — Санкт-Петербург
Freepik
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Блюстители порядка в Санкт-Петербурге ищут пожилого пассажира рейса из Сургута, который насильно делал массаж незнакомой девятилетней девочке во время всего полета. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам школьницы, незнакомец узнал, что та находится на борту без родителей. Мужчина назвал себя массажистом и настоял на бесплатном сеансе. После приземления девочка рассказала о навязчивых «услугах» отцу. Родитель обратился к работникам воздушной гавани. Они выяснили, что пассажира зовут Каримбой, ему 80 лет.

В публикации канала сказано, что в соцсетях мужчина активно ищет пару и знакомится в разных приложениях для встреч. Теперь Каримбоя ищут правоохранительные органы.

Ранее мигранта из Таджикистана задержали в Москве после попытки изнасилования 15-летней девочки. По данным следствия, нарушитель проходил мимо дома подростка в деревне Богородское. Когда он понял, что ее родителей дома нет, то проник в жилище, уволок школьницу в баню, начал целовать и раздевать.

Санкт-Петербург Домогательства Самолеты

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