ДТП со школьным автобусом произошло в Челябинской области

Женщина и ребенок погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области

Школьный автобус попал в аварию с легковым автомобилем в Челябинской области, в результате столкновения погибли женщина и ребенок. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по Челябинску.

«Около 14:00 6 ноября на седьмом километре трассы Черновская - Кундравы на территории Чебаркульского района женщина-водитель 1991 года рождения на ВАЗ 21099 допустила занос и совершила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ», - уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что водитель и семилетний ребенок из легковушки получили смертельные травмы.

В салоне автобуса находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал. На место ЧП выехали три экипажа ГИБДД.

Прокуратура по Челябинской области сообщила в Telegram-канале , что начала проверку по факту ДТП. Кроме того, следственные органы завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее «360» показывал видео с места столкновения автобуса и легковой машины.