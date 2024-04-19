ДТП с участием спецтехники унесло жизни пяти человек в Башкирии

В ведомстве уточнили, что ранним утром 19 апреля на первом километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и КамАЗ. В ДТП погибли пять человек и двое получили травмы. О состоянии пострадавших не уточняется.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Также на место аварии выехали руководители Госавтоинспекции МВД по Башкортостану, представители спецотдела по расследованию ДТП из главка следственного управления МВД.

Накануне на юге Москвы на Нагатинской набережной в аварию попали автомобиль «ГАЗ Соболь» и рейсовый автобус. В результате пострадала женщина, ее увезли в больницу с различными травмами и ушибами.