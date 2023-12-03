03 декабря 2023, 14:16

ДТП с участием более 10 машин произошло около Истры

РИА «Новости»
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Массовое ДТП из-за метели произошло на Новорижском шоссе неподалеку от Истры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В аварии участвовали более 10 автомобилей, образовалась пробка длиной в пять километров. По информации Telegram-канала «112» , на Новорижском шоссе столкнулись более 15 машин, пострадал один человек.

Причиной аварии СМИ назвали погодные условия - в Москве и области продолжаются метель и снегопад.

Ранее две иномарки столкнулись в Петербурге, в одной из машин был известный рэпер Баста. ДТП произошло возле Южной дороги, музыкант, находившийся на заднем сидении Maybach, не пострадал. По словам очевидцев, артист вышел из автомобиля, в котором сработали подушки безопасности, и ушел к ресторану. Через некоторое время рэпер уехал на другой машине.

ДТП Москва 2023
03 декабря 2023, 14:43
Полиция подтвердила информацию о массовом ДТП в Истре
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Два ДТП произошли на автодороге «Балтия» недалеко от Истры, в результате столкновения получили повреждения девять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Подмосковья.

Никто из участников аварии не пострадал. По данным полиции, водитель легковушки Datsun не справился с управлением и столкнулся с движущейся впереди машиной Audi. Из-за ДТП повреждения получили пять машин.

На этой же дороге произошла еще одна авария - автомобиль Suzuki врезался в иномарку, повредив четыре машины. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

«Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», - отметили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно об аварии с участием более 15 машин. Массовое ДТП могли произойти из-за погоды. Москву и Подмосковье 3 декабря накрыл сильный снегопад , водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снега.

Истра ДТП Полиция
03 декабря 2023, 13:23
Медведица напала на лесозаготовщиков в Коми
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Двое лесозаготовщиков попали в реанимацию после нападения медведицы в Коми. Об этом РИА «Новости» рассказали в Троицко-Печорском аварийно-спасательном отряде.

Все случилось примерно в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. Животное выскочило из берлоги и напало на четверых вахтовиков. Тем двоим, что шли впереди, она разорвала лица. Те, что остались позади, успели включить бензопилу и напугать этим животное, а затем дотащили раненых до места, где ловила мобильная связь, и вызвали скорую помощь и спасателей.

По словам собеседника агентства, у пострадавших серьезные травмы.

«Она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости», - отметил он.

Рабочие слышали в берлоге писк медвежат. Дежурный аварийно-спасательного отряда выразил недоумение по поводу того, что медведица проснулась так рано.

В ноябре медведь напал на двух мужчин в городке вахтовиков в Нерюнгринском районе. Их доставили в больницу, но сейчас уже выписали. Врачи предположили, что скоро оба полностью восстановятся.

Медведи Больницы Животные
03 декабря 2023, 12:52
Появилось видео с места пожара в кафе на северо-востоке Москвы
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Пожар в кафе в Алексеевском районе Москвы попал на видео. Кадры с места ЧП разместила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 3 декабря в Северо-Восточном округе столицы на улице Космонавтов загорелось кафе. На кадрах ролика видно, что пожар нанес большой ущерб заведению. Информации о пострадавших не поступало.

Точную причину возникновения огня установят, когда будут готовы результаты пожарно-технической экспертизы. Останкинская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник «360» уточнил, что пламя охватило чердак кафе и первый этаж. Прибывшие на место спасатели развернули три ствола для борьбы с огнем. Позже спасателям удалось полностью локализовать пожар.

Накануне возгорание произошло в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе Москвы. В полыхающей квартире оказались заблокированы дети.

Пожары Москва 2023
03 декабря 2023, 11:58
Самолет «Уральских авиалиний» не долетел до Петербурга и застрял в Новосибирске
РИА «Новости»
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Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в аэропорту Новосибирска — вылет в Петербург перенесли из-за технических проверок. Об этом сообщило издание E1.ru.

Рейс U6-174 задержался на несколько часов, и авиакомпания не смогла доставить путешественников в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге к 11:20. После посадки на Урале самолет планировал вылететь в Петербург.

«Мы вылетели на 50 минут позже. Самолет посадили в Новосибирске на дозаправку, а потом мы не смогли взлететь. Нас два часа продержали на „парковке“ для самолетов», - рассказала пассажирка Ольга.

В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» сообщили, что рейс задержали из-за возможной неисправности. Специалисты провели техническую проверку авиалайнера, чтобы обеспечить пассажирам безопасный полет.

Ранее в Москве отменили или перенесли более 50 рейсов. Такое решение авиакомпании приняли из-за непогоды и сильного снегопада, который ухудшил видимость. Задержки вылетов произошли в двух аэропортах столицы.

Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в аэропорту Новосибирска - вылет в Петербург перенесли из-за технических проверок. Об этом сообщило издание E1.ru.

Санкт-Петербург Уральские авиалинии Самолеты

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