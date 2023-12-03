ДТП с участием более 10 машин произошло около Истры

В аварии участвовали более 10 автомобилей, образовалась пробка длиной в пять километров. По информации Telegram-канала «112» , на Новорижском шоссе столкнулись более 15 машин, пострадал один человек.

Причиной аварии СМИ назвали погодные условия - в Москве и области продолжаются метель и снегопад.

Ранее две иномарки столкнулись в Петербурге, в одной из машин был известный рэпер Баста. ДТП произошло возле Южной дороги, музыкант, находившийся на заднем сидении Maybach, не пострадал. По словам очевидцев, артист вышел из автомобиля, в котором сработали подушки безопасности, и ушел к ресторану. Через некоторое время рэпер уехал на другой машине.