ДТП с участием 13 машин под Екатеринбургом спровоцировало огромную пробку

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В результате аварии никто не пострадал. Движение на этом участке затруднено, свободна одна полоса, из-за чего на трассе образовалась пробка протяженностью три километра.

В Госавтоинспекции попросили водителей не совершать опасных манеров и порекомендовали снизить скорость движения при езде по заснеженной дороге.

В четверг, 4 января, в Южно-Сахалинске нетрезвый водитель за рулем легковушки протаранил остановку общественного транспорта. Жертвами аварии стали два человека, еще двое получили травмы.