ДТП с двумя автомобилями перекрыло движение по улице Удальцова в Москве

Две бабушки подрались в Орловской области и случайно нанесли черепно-мозговую травму четырехмесячному внуку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло в Мценске. Бабушку оставили посидеть с правнуком, она вместе с ребенком пошла в гости к своей сестре.

Пожилые женщины выпили, после чего между ними возник конфликт и началась драка. Бабушка сообщила, что сестра накинулась с кулаками на нее и ребенка.

В результате потасовки последний получил закрытую черепно-мозговую травму головы, его доставили в детскую больницу в Орле. Кроме того, у младенца зафиксировали огромный синяк под глазом. Полиция начала проверку пенсионерок.

В Москве задержали молодую мать по подозрению в избиении годовалого ребенка. Она призналась, что вместе с сожителем регулярно избивала младенца в квартире на Новокуркинском шоссе, а также не всегда его кормила. Следователи завели уголовное дело по статье «Истязание».