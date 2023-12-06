ДТП с двумя автомобилями перекрыло движение по улице Удальцова в Москве
Два автомобиля попали в ДТП в районе дома №2 на улице Удальцова в Москве, сообщила пресс-служба столичного дептранса. В результате движение по единственной полосе в сторону проспекта Вернадского оказалось перекрыто.
На месте происшествия работают специальные службы. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.
Ранее крупное ДТП с пострадавшими произошло на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк в Краснодарском крае. Участниками аварии стали маршрутка и бензовоз. Травмы, по последним данным, получили 16 человек.