ДТП с автомобилем каршеринга произошло на востоке Москвы
В Москве на улице Стромынка около дома № 20 произошла дорожная авария с участием автомобиля каршеринга марки Nissan, «Лады» и рейсового автобуса. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.
По данным ГИБДД, иномарка столкнулся с «Ладой» и автобусом при перестроении. В результате этого отечественный автомобиль совершил наезд на разделительное ограждение.
От столкновения пострадала пассажирка каршеринга, которую увезли в медицинское учреждение.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее ГИБДД Москвы пресекла 3,3 тысячи нарушений водителями каршеринга во время рейда в выходные.
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