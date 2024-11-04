04 ноября 2024, 18:45

ДТП с 12 автомобилями произошло в Москве

РИА «Новости»
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Массовое ДТП произошло на Большой Черкизовской улице в Москве. Столкнулись 12 автомобилей, сообщил источник 360.ru.

«По предварительным данным, пострадавших нет», - отметил он.

Информация о происшествии поступила в 17:14. На месте ДТП работают оперативные службы. Также для движения временно перекрыли несколько полос на Щелковском путепроводе. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщили в Telegram-канале столичного дептранса, из-за ЧП автомобильное движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.

Накануне в Москве произошла массовая авария с участием 11 автомобилей.

Участниками ДТП стали шесть машин такси. Сообщалось о трех пострадавших.

До этого авария с шестью автомобилями случилась в центре столицы.

Жертвой ДТП стал один человек, еще трое пострадали.

ДТП Москва
04 ноября 2024, 19:16
Вылетевший в Уфу самолет запросил экстренную посадку в Пулкове
РИА «Новости»
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Экипаж самолета авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, Superjet направлялся в Уфу. Причиной экстренной ситуации, предположительно, стало возгорание в багажном отсеке.

Самолет будут проверять на наличие пожара, когда он приземлится в аэропорту вылета. Другие подробности происшествия неизвестны.

Ранее самолет «России», летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Борт сел по технической причине - из-за подозрения на течь топлива. В итоге рейс выполнили на резервном самолете.

Самолет Airbus A320 Pegasus ранее экстренно приземлился в Варшаве, после вылета из Москвы в Турцию. Причина смены курса не называлась.

Санкт-Петербург Уфа Самолеты
04 ноября 2024, 19:00
Пожар произошел в здании возле академии РАН в Москве
РИА «Новости»
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В пристроенном к академии РАН в Москве пятиэтажном здании произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщил источник.

Прибывшие на место спасатели обнаружили черный дом на втором этаже здания, которое находится на реконструкции. Они установили, что в одном из кабинетов загорелся утеплитель.

Пожар оперативно ликвидировали на площади в пять квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Причины ЧП выясняются.

Ранее 4 ноября пожар произошел в одном из домов на Тверском бульваре в Москве. Самостоятельно из здания эвакуировались 14 человек.

Пожары Москва
04 ноября 2024, 14:41
Из мансарды горящего дома на Тверском бульваре эвакуировались 14 человек
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Из-за пожара в жилом доме на Тверском бульваре из мансарды эвакуировались 14 человек, сообщил источник 360.ru. Известно, что в здании загорелись перекрытия между мансардным этажом и чердаком.

Для размещения эвакуировавшихся жильцов на место происшествия запросили автобусы, добавил собеседник 360.ru.

В столичном дептрансе предупредили, что из-за ЧП на Тверском бульваре движение транспорта в сторону метро «Арбатская» временно доступно только по одному ряду.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.

Пожары Москва
04 ноября 2024, 12:15
Жители 4 российских регионов пожаловались на вирус Коксаки в школах и детсадах
РИА «Новости»
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Родители детсадовцев и школьников в четырех регионах страны жалуются на вирус Коксаки. О случаях заболевания детей и опасениях их семей сообщил Telegram-канал Shot.

О заражении детей этим вирусом каналу рассказали родители из Москвы, Подмосковья, Владимирской области и Краснодарского края. По их мнению, виной всему - туристы, которые привезли инфекцию из Турции.

Матери трех детсадовцев из Владимира сообщили, что к ним в группу привели одного зараженного ребенка. После этого трехлетки начали болеть по очереди. В общей сложности пострадали более 20 воспитанников.

Проявляется вирус так: сначала у детей появились язвы во рту, потом - сыпь по всему телу. В больнице родителям объяснили, что это Коксаки, но в справке при этом указали диагноз ОРВИ.

Также на вирус жалуются жители Краснодарского края. Семьи заболевших детей утверждают, что в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.

«У нас в станице у многих детей в возрасте до 11 лет волдыри на ступнях и руках, температура и во рту что-то типа стоматита. Переносится у всех в легкой форме», - поделилась жительница Новороссийска.

По информации Shot, заболевшие со схожими симптомами есть и в Москве. Каналу сообщили минимум о трех детях с высокой температурой и характерной сыпью.

Дети Болезни

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