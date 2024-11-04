ДТП с 12 автомобилями произошло в Москве
Массовое ДТП произошло на Большой Черкизовской улице в Москве. Столкнулись 12 автомобилей, сообщил источник 360.ru.
«По предварительным данным, пострадавших нет», - отметил он.
Информация о происшествии поступила в 17:14. На месте ДТП работают оперативные службы. Также для движения временно перекрыли несколько полос на Щелковском путепроводе. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщили в Telegram-канале столичного дептранса, из-за ЧП автомобильное движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.
Накануне в Москве произошла массовая авария с участием 11 автомобилей.
Участниками ДТП стали шесть машин такси. Сообщалось о трех пострадавших.
До этого авария с шестью автомобилями случилась в центре столицы.
Жертвой ДТП стал один человек, еще трое пострадали.