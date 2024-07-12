ДТП с 11 машинами произошло в Нижегородской области

В Тюменской области произошло серьезное ДТП. В результате погиб ребенок, еще четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП под Тобольском, где вчера вечером погиб ребенок.

В ведомстве уточнили, что поздним вечером 11 июля на 12-м километре трассы Тобольск - Сетово - Елань в Тобольском районе автомобиль Kia Rio вылетел в кювет и перевернулся.

В аварии погибла десятилетняя девочка. Ее родители, годовалый и шестилетний братья получили травмы. Сам 37- летний водитель не пострадал.

Всего в салоне машины находились шесть человек. Автоинспекторы устанавливают факт использования пассивных средств безопасности.Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне в Ростовской области в массовой аварии погибли ребенок и двое взрослых. Предположительно, водитель «Газон Некст», не справившись с управлением, врезался в Lada Granta. Второй автомобиль продолжил ехать по инерции и столкнулся с Haval, Kia Rio и Kia Ceed.