ДТП с 11 машинами произошло в Нижегородской области
В Нижегородской области произошла массовая авария с участием 11 машин. Пострадали пять человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили 360.ru в ГУ МВД России по региону.
Авария случилась около 06:00 в поселке Строительный на Московском шоссе. По предварительной информации, грузовая машина врезалась во впереди стоящие автомобили.
«Предварительно, пострадали пять человек, двое из них - несовершеннолетние», - уточнили в ведомстве.
Очевидцы в сети сообщили о перекрытии одной полосы.
В Ростовской области произошла авария со смертельным исходом. На пункте взимания платы водитель «Газон Некст» не справился с управлением и столкнулся с Lada Granta. От удара российская машина протаранила автомобили Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В результате ДТП погиб водитель Lada Granta и два пассажира машины, один из которых - несовершеннолетний.