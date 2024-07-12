12 июля 2024, 09:31

ДТП с 11 машинами произошло в Нижегородской области

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В Нижегородской области произошла массовая авария с участием 11 машин. Пострадали пять человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили 360.ru в ГУ МВД России по региону.

Авария случилась около 06:00 в поселке Строительный на Московском шоссе. По предварительной информации, грузовая машина врезалась во впереди стоящие автомобили.

«Предварительно, пострадали пять человек, двое из них - несовершеннолетние», - уточнили в ведомстве.

Очевидцы в сети сообщили о перекрытии одной полосы.

В Ростовской области произошла авария со смертельным исходом. На пункте взимания платы водитель «Газон Некст» не справился с управлением и столкнулся с Lada Granta. От удара российская машина протаранила автомобили Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В результате ДТП погиб водитель Lada Granta и два пассажира машины, один из которых - несовершеннолетний.

Дети Машины
12 июля 2024, 10:15
Десятилетняя девочка погибла в аварии в Тюменской области
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В Тюменской области произошло серьезное ДТП. В результате погиб ребенок, еще четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП под Тобольском, где вчера вечером погиб ребенок.

В ведомстве уточнили, что поздним вечером 11 июля на 12-м километре трассы Тобольск - Сетово - Елань в Тобольском районе автомобиль Kia Rio вылетел в кювет и перевернулся.

В аварии погибла десятилетняя девочка. Ее родители, годовалый и шестилетний братья получили травмы. Сам 37- летний водитель не пострадал.

Всего в салоне машины находились шесть человек. Автоинспекторы устанавливают факт использования пассивных средств безопасности.Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне в Ростовской области в массовой аварии погибли ребенок и двое взрослых. Предположительно, водитель «Газон Некст», не справившись с управлением, врезался в Lada Granta. Второй автомобиль продолжил ехать по инерции и столкнулся с Haval, Kia Rio и Kia Ceed.

Тюмень Дети ДТП
12 июля 2024, 10:07
В Крыму задержали агента украинских спецслужб
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Агента украинской военной разведки, собиравшего и передававшего информацию о российских Вооруженных силах, задержали в Крыму. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 г. р., находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», - сообщили в спецслужбе.

Задержанный передавал информацию о местах постоянной дислокации российской армии в Крыму и Севастополе.

По словам спецслужбы, возбуждено уголовное дело о шпионаже. Агента арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В среду ФСБ предотвратила два теракта , в том числе на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Разведка Уголовное дело Шпионаж Военные Крым ФСБ
12 июля 2024, 09:32
Астраханцы нашли в реке мертвого младенца
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В Астрахани обнаружили тело новорожденного ребенка в реке. Правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что вечером 11 июля у дома, расположенного на улице Куликова, в ерике Казачий местные жители увидели труп новорожденной девочки. При этом на теле младенца не было признаков насильственной смерти.

Прибывшие на место следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На днях в Москве обнаружили новорожденную девочку на седьмом этаже в одном из домов по Чусовской улице. Бросившую младенца 42-летнюю женщину зафиксировали камеры домофона. Ребенка увезли в больницу, его здоровью угрозы нет. Прокуратура организовала проверку после случившегося.

Дети Полиция Водоемы
12 июля 2024, 09:17
Десантники и парашютисты начали тушить природные пожары в Амурской области
Freepik
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Весь личный состав Амурской авиабазы направили на борьбу с природными пожарами. В общей сложности огонь тушат более 650 человек, сообщили в пресс-службе администрации Зейского муниципального округа.

В тушении пожара участвуют десантники и парашютисты всех авиаотделений авиабазы, а также примерно 200 работников амурских лесхозов, 25 оперативных бригад огнеборцев и спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ. Кроме того, возгорание тушат свыше 200 добровольцев и арендаторов земель. Большая часть людей направилась в Зейский и Мазановский округи.

«По кромке люди передвигаются на вездеходах и снеголоболотоходах, с воздуха ситуацию контролирует авиация - три самолета и два вертолета», - пояснили представители местной администрации.

За минувшие 24 часа удалось потушить шесть природных пожаров на площади свыше 11,5 тысячи гектаров в Зейском, Тындинском, Шимановском и Благовещенском округах.

Сейчас в области действует 70 природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в Орехово-Зуевском округе рядом с деревней Деревнищи благодаря системе видеомониторинга обнаружили лесной пожар. Прибывшие на место девять человек из лесопожарной группы за шесть с половиной часов потушили огонь.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ

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