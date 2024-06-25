25 июня 2024, 10:16

ДТП под Челябинском унесло жизнь 43-летней женщины

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В Челябинской области в аварии погибла 43-летняя женщина. Подробности смертельного ДТП сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, вечером 24 июня в Миасском городском округе на 1756 километре федеральной трассы М-5 «Урал» 63-летний водитель Toyota Land Cruiser в дождь вылетел на встречку и врезался в автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находилась женщина. В результате аварии она скончалась на месте.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в Липецкой области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще двоих пострадавших в ДТП детей с травмами увезли в больницу. О их состоянии пока ничего не известно.

Челябинская область ДТП Машины
25 июня 2024, 09:23
Появились кадры с места пожара в здании во Фрязине
Телеканал «360»
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Обстановку утром на месте пожара во Фрязине сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Здание выглядит полностью выгоревшим. Судя по кадрам, огонь уже потушили. Верхние этажи полностью почернели.

Площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров. Сначала было известно о двух погибших в результате пожара. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, количество жертв выросло до шести. По факту смерти возбудили уголовное дело.

Возгорание в административном девятиэтажном здании во Фрязине произошло 24 июня. Огонь быстро распространялся, а его тушение затрудняли баллоны с газовоздушной смесью , которые спустя время спровоцировали взрывы. Из-за этого произошло обрушение перекрытий. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение только поздним вечером.

Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Губернатор Подмосковье Андрей Воробьев посетил Центральную городскую больницу, куда направили пострадавших. Глава региона отметил, что в состоянии мужчины наблюдается положительная динамика.

Пожары Фрязино
25 июня 2024, 08:13
Число погибших при пожаре во Фрязине выросло до шести
Пресс-служба губернатора Московской области
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Количество жертв пожара в административном здании во Фрязине в Московской области выросло до шести. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

Ранее было известно лишь о двух погибших.

Пожары Фрязино
24 июня 2024, 23:14
Горячую линию открыли в связи с пожаром во Фрязине
Freepik
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Горячую линию открыли из-за пожара во Фрязине в Подмосковье. Об этом заявил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

«Если Вы разыскиваете родных или близких, которые могли быть в горящем здании, просим обращаться по телефону 84965643601», - написал он.

Пожар в девятиэтажном здании случился в понедельник. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в здании были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Также в центре постройки находится лифтовая шахта, воздуховоды расположены таким образом, что ускорили процесс распространения огня.

По официальным данным, в ходе ЧП погибло два человека. При этом точное количество жертв пока неизвестно.

Как сообщило МЧС России, спасатели ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров.

Спасатели Пожары Взрывы Россия Фрязино
24 июня 2024, 22:39
«Баклажек 20 отнес». Мальчик на велосипеде возил питьевую воду для пожарных во Фрязине
РИА «Новости»
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Мальчик по имени Матвей помогал спасателям, борющимся с крупным пожаром во Фрязине в Московской области. Он рассказал в беседе с 360.ru, что подвозил на велосипеде питьевую воду для пожарных.

«Я приехал, посмотрел, как тут все горит. Потом резко выходит мужчина, наверное, пожарный. Говорит: „Все, у кого есть вода - несите, пожалуйста, несите“. Я поехал по домам, начал у людей просить воду <…> Я, наверное, за сегодня баклажек 20 отнес», - рассказал Матвей.

Юноша перевозил воду на велосипеде. По его словам, пожарные пили ее, и обливали водой голову. Спасатели тепло поблагодарили маленького помощника.

Также мальчик рассказал, как один из пострадавших попытался спастись от огня, выпрыгнув из окна. Его отправили в больницу в тяжелом состоянии. Прыжок мужчины видела жена, стоящая внизу.

Пожар в девятиэтажном здании случился 24 июня во Фрязине в Подмосковье. Площадь огня составила около пяти тысяч квадратных метров. В ходе ЧП погибли два человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Спасатели Пожары Мужчины Фрязино

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