«Другие дети спать хотели». Воспитатель заткнула рот одеялом плачущему ребенку в детсаду

По словам женщины, об издевательствах воспитательницы над сыном, она узнала после того, как друг мальчика пожаловался на происходящее в группе своим родителям.

«Другие дети наблюдали за этим, ничего не говорили, боялись, а дома родителям друг сказал, что она била сына. Я зашла потом камеры посмотреть, увидела, что она накинула одеяло на него, насильно держала руки, рот ему затыкала», - поделилась собеседница «360».

«Это такое воспитание, да?» Мать мальчика отметила, что воспитательница долго игнорировала то, что ее сын плачет, никак его не успокаивала, «шпыняла» по всей группе. Она добавила, что сотрудница детсада заходила с ее сыном в туалет, что там происходило - непонятно. Но сын, по ее словам, вылетал оттуда в мокрой футболке.

Когда женщина спросила воспитательницу, как она может объяснить происходящее, та заявила, что ее сын плакал и кричал, мешал другим, поэтому в ход пошли подобные меры.

«Сказала: „Чтобы он не кричал, все дети спать хотели“. То есть такое воспитание, да? Нельзя было вывести его, посидеть, успокоить, мне в конце концов позвонить, сказать, что не справляется», - возмутилась она.

Собеседница «360» добавила, что собирается обращаться в прокуратуру после случившегося.

Реакция Следственного комитета На ситуацию в частном детском саду отреагировало региональное СУ СК. В ведомстве заявили, что возбудили дело после появления сообщений о том, что воспитатель избила трехлетнего ребенка.

Уголовное производство начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства происшествия, допрашивают родители ребенка, сотрудников садика. В рамках расследования назначат необходимые экспертизы, заключили в СУ СК.