Дрон врезался в многоквартирный дом под Орлом
Беспилотник атаковал многоквартирный дом под Орлом. В результате на одном из верхних этажей разгорелся пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Предположительно, дрон взорвался, влетев в многоквартирный дом в деревне Жилина, на Яблоневой улице», - уточнили в сообщении.
Информация о возможных пострадавших еще уточняется. Одна из квартир загорелась. На место ЧП направили оперативные службы.
Кроме того, проверяется информация о втором взрыве, который прогремел над Орловским округом.
Официальных комментариев пока не поступало.
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