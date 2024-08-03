03 августа 2024, 02:02

Дрон врезался в многоквартирный дом под Орлом

РИА «Новости»
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Беспилотник атаковал многоквартирный дом под Орлом. В результате на одном из верхних этажей разгорелся пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Предположительно, дрон взорвался, влетев в многоквартирный дом в деревне Жилина, на Яблоневой улице», - уточнили в сообщении.

Информация о возможных пострадавших еще уточняется. Одна из квартир загорелась. На место ЧП направили оперативные службы.

Кроме того, проверяется информация о втором взрыве, который прогремел над Орловским округом.

Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на севере Ростовской области, обошлось без пострадавших.

Днем 2 августа украинские боевики ударили по донецкому рынку дроном-камикадзе, шесть мирных жителей получили ранения.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, международные деятели закроют глаза и на это преступление киевского режима.

Беспилотники Взрывы Квартиры
03 августа 2024, 00:10
Школьница погибла в ДТП на юге Москвы
РИА «Новости»
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Девочка-подросток погибла в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«На Чертановской улице в районе дома 53 водитель автомобиля Kia совершил наезд на ребенка-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте», - говорится в сообщении.

В результате ДТП 15-летняя девочка погибла прямо на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы уже устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Кубани в аварии погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних детей, когда их легковой автомобиль насмерть зажало между двумя фурами.

Неделю назад в ДТП погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

В Нижегородской области местное УГИБДД отчиталось о 84 авариях , произошедших с 15 по 21 июля. По их данным, в ДТП погибли семь человек, 111 получили различные травмы, в том числе 16 детей.

Дети ДТП ГИБДД Полиция Москва
02 августа 2024, 23:57
Украинец с нацистской татуировкой напал на полицейских в Крыму
РИА «Новости»
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Украинец с татуировкой свастики напал на полицейских в Крыму после просьбы показать документы. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, сотрудники ГАИ остановили мужчину, который ехал на мотоцикле, для проверки документов. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разговора злоумышленник схватил полицейского, а потом плюнул ему в лицо. При этом он в грубой форме угрожал правоохранителям расправой. Украинца задержали, когда он попытался сбежать.

Уголовное дело возбудили за нападение на полицейского и демонстрацию нацистской символики. Теперь дебошира ждет наказание.

Двое молодых украинцев ранее устроили беспорядки в польском хостеле. Мужчины разбили несколько окон. Когда хулиганов попытались задержать, они оказали сопротивление полиции,

Уголовное дело Крым Мужчины Полиция
02 августа 2024, 23:03
«Бил ногами по голове и спине». Мать избитого приезжим школьника рассказала о драке
Телеканал «360»
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В Казани 16-летний уроженец Таджикистана избил подростка на улице. Мальчик попал с травмами в больницу, рассказала в комментарии 360.ru мать пострадавшего.

Мать избитого школьница написала заявление в полицию. Сотрудница по делам несовершеннолетних, по ее словам, заявила, что у уроженца Таджикистана порядочная семья.

Жительница Казани намерена добиться того, чтобы напавший на ее сына понес заслуженное наказание.

Сейчас разбирательством дела занялся Следственный комитет. Правоохранители проводят проверку по статье о хулиганстве. По данным ведомства, в Сети появилась информация о том, что в Казани несовершеннолетний из Таджикистана избил подростка.

Пострадавшего госпитализировали. По словам матери, нападавший угрожал ее сыну, когда тот был в больнице. Также она боится, что виновного не привлекут к уголовной ответственности.

«Сын получил сотрясение головного мозга, у него многочисленные ушибы головы. Также под коленом гематома», - отметил она.

По словам женщины, юноша напал на ее сына по дороге в магазин. Мальчик спокойно шел по улице, когда у него на пути встал 16-летний приезжий из Душанбе и начал оскорблять. В ходе разговора он посоветовал школьнику сменить маршрут и пойти в алкомаркет. Когда мальчик попросил не хамить, в ответ его начали его бить руками и ногами. Подростка спасли прохожие.

«Мой ребенок упал на землю. После этого его начали бить ногами по голове и спине. В итоге, сыну помогли двое взрослых мужчин. Они оттащили обидчика», - отметила собеседница 360.ru.

Дети Татарстан Школьники Следственный комитет России
02 августа 2024, 22:55
Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершили
РИА «Новости»
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Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Завершены поисково-спасательные работы. Людей под завалами больше нет», - рассказал собеседник агентства.

До этого в МЧС России сообщили, что число погибших в результате взрыва бытового газа и частичного обрушения пятиэтажки увеличилось до 10 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших.

С начала проведения работ специалисты спасли 15 человек, в том числе семь детей. Пять детей остаются в больницах, один ребенок в состоянии средней тяжести находится в Детской городской больнице.

Еще четверых эвакуировали в Екатеринбург: двоих в состоянии средней тяжести, двоих - в тяжелом. За жизнь одного ребенка борются врачи, он в реанимации.

Поисково-спасательные работы продолжались больше суток.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения. По его словам, всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Спасатели Обрушения МЧС РФ

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