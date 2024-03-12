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Источник канала заявил, что БПЛА атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Он ударил по установке перегонки нефти и спровоцировал пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Власти подтвердили произошедшее. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что несколько беспилотников атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. На одной из установок по переработке нефти началось возгорание, спасатели занялись его локализацией. Создали оперативный штаб.

Нефтебаза загорелась в Орле после атаки БПЛА. Удар нанесли ночью, никто не пострадал.