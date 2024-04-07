Дрон подавили в Липецкой области
Беспилотник самолетного типа обнаружили и подавили дежурные средства противовоздушной обороны в Краснинском районе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», - написал он.
Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил глава Липецкой области.
Ранее в регионе объявили воздушную опасность. Артамонов призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, доверять информации только из надежных источников. Губернатор подчеркнул, что на жизнедеятельность Липецкой области введенный режим не повлияет.