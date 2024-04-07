07 апреля 2024, 15:51

Дрон подавили в Липецкой области

РИА «Новости»
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Беспилотник самолетного типа обнаружили и подавили дежурные средства противовоздушной обороны в Краснинском районе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», - написал он.

Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил глава Липецкой области.

Ранее в регионе объявили воздушную опасность. Артамонов призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, доверять информации только из надежных источников. Губернатор подчеркнул, что на жизнедеятельность Липецкой области введенный режим не повлияет.

Беспилотники Россия
07 апреля 2024, 15:55
Мать с близнецами попали в больницу после домашних родов в Петербурге
РИА «Новости»
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Петербургские врачи спасают младенцев-близнецов, которых доставили в перинатальный центр педиатрического университета после домашних родов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Новорожденные и их 36-летняя мать поступили в центр в тяжелом состоянии, одному из детей потребовалась реанимация. Петербурженка родила близнецов вечером 6 апреля прямо в квартире, рядом с ней находился только ее муж.

«Документов об обследовании и эпидемиологическом сопровождении у мамы не оказалось, не нашли их и в базе медицинского учреждения», - указали в пресс-службе.

Женщина отказалась продолжать лечение в центре, несмотря на предупреждения врачей о возможности тяжелых осложнений, в том числе кровотечения, сепсиса и смерти. Несмотря на это, петербурженка покинула больницу, в которой остались ее дети.

По информации Telegram-канала Mash , мать новорожденных называет себя психологом и гештальт-терапевтом, а также проводит мастер-классы по арт-терапии. Помимо близнецов у нее уже есть три ребенка.

Ранее жительница Ставропольского края умерла после домашнего аборта. Тело женщины обнаружил в ванной муж, который не знал о беременности.

Санкт-Петербург Дети Больницы Врачи Женщины
07 апреля 2024, 15:48
Дома по крышу в воде. Как сейчас выглядит дамба после прорыва в Орске
РИА «Новости»
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Вода в Орске, где прорвало дамбу, продолжает прибывать. Улицы в Старом городе затоплены, домов уже практически не видно. В распоряжении «360» оказалась запись, на которой видно, как выглядит сейчас затопленный район.

«Дамба сейчас», - прокомментировал очевидец видео.

Также жители сняли школу и протестантскую церковь «Благая весть» на улице Цвиллинга в Старом городе, который уходит под воду.

Частично затоплен уже и Новый город. Вода на улице Станиславского поднялась по колено, сообщили «360» очевидцы.

Ситуация в Орске из-за мощного паводка критическая , людей продолжают эвакуировать. Наводнение стало неожиданностью для жителей города, и многие уезжали из затопленных мест в срочном порядке, оставляя в домах документы и важные вещи.


Наводнения Школы Паводки Видео Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 15:33
Минздрав рассказал о состоянии попавших в больницу жителей Орска
РИА «Новости»
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Почти 100 жителей Орска обратились за помощью в медучреждения из-за паводков. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Большей части жителей врачи оказали медпомощь амбулаторно. В больницах сейчас находятся девять пострадавших, в том числе трое детей. Их жизням ничего не угрожает.

«За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей», - указал Кузнецов.

Ранее жительница Орска Алена рассказала, что людей из затопленных домов перевозят в пункты временного размещения. По ее словам, поток эвакуированных растет. Горожане распределяют между собой обязанности, а волонтеры приносят в ПВР продукты и другую гуманитарную помощь.

Женщина добавила, что уровень воды продолжает подниматься, и жители города испытывают из-за этого чувство страха и неопределенности. Волонтеры подвозят питьевую воду в затопленные районы, где еще оставались жители.

Дети Здравоохранение Больницы Минздрав Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 15:05
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
РИА «Новости»
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Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале, что все силы и средства находятся в повышенной готовности.

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале , что все силы и средства находятся в повышенной готовности.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», - обратился Артамонов к жителям.

Губернатор напомнил, что режим воздушной опасности не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. За оперативной информацией Артамонов посоветовал следить в официальных каналах правительства и МЧС.

МЧС РФ Россия

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