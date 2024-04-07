Дрон подавили в Липецкой области

Петербургские врачи спасают младенцев-близнецов, которых доставили в перинатальный центр педиатрического университета после домашних родов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Новорожденные и их 36-летняя мать поступили в центр в тяжелом состоянии, одному из детей потребовалась реанимация. Петербурженка родила близнецов вечером 6 апреля прямо в квартире, рядом с ней находился только ее муж.

«Документов об обследовании и эпидемиологическом сопровождении у мамы не оказалось, не нашли их и в базе медицинского учреждения», - указали в пресс-службе.

Женщина отказалась продолжать лечение в центре, несмотря на предупреждения врачей о возможности тяжелых осложнений, в том числе кровотечения, сепсиса и смерти. Несмотря на это, петербурженка покинула больницу, в которой остались ее дети.

По информации Telegram-канала Mash , мать новорожденных называет себя психологом и гештальт-терапевтом, а также проводит мастер-классы по арт-терапии. Помимо близнецов у нее уже есть три ребенка.

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