Дрон-камикадзе врезался в резервуар на нефтебазе в Орле
Дрон-камикадзе врезался в резервуар на нефтебазе «Орелнефтепродукт» в Орле. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».
По предварительным данным, пожара не произошло. Никто не пострадал.
Издание опубликовало кадры с места атаки. Оттуда поднимается густой черный дым.
Официальной информации о происшествии не поступало.
Орловская область сравнительно редко подвергается атакам украинских боевиков. В ночь на 30 декабря над ней и еще тремя российскими регионами (Московской, Брянской и Курской областями) перехватили украинские беспилотники. Ранее, в начале ноября, осколком снаряда ранило заместителя председателя горсовета Орла, племянника бывшего губернатора Орловской области Владимира Строева. СМИ сообщали, что мужчине предстоит операция.