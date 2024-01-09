09 января 2024, 14:34

Дрон-камикадзе врезался в резервуар на нефтебазе в Орле

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Дрон-камикадзе врезался в резервуар на нефтебазе «Орелнефтепродукт» в Орле. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

По предварительным данным, пожара не произошло. Никто не пострадал.

Издание опубликовало кадры с места атаки. Оттуда поднимается густой черный дым.

Официальной информации о происшествии не поступало.

Орловская область сравнительно редко подвергается атакам украинских боевиков. В ночь на 30 декабря над ней и еще тремя российскими регионами (Московской, Брянской и Курской областями) перехватили украинские беспилотники. Ранее, в начале ноября, осколком снаряда ранило заместителя председателя горсовета Орла, племянника бывшего губернатора Орловской области Владимира Строева. СМИ сообщали, что мужчине предстоит операция.

Беспилотники
09 января 2024, 15:38
Умер создатель московского Детско-юношеского спортклуба «Искатель» Сокол Слободник
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В Москве в возрасте 85 лет умер заслуженный тренер России Сокол Слободник. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, сиделка нашла заслуженного тренера без признаков жизни в его квартире. Предположительно, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Сокол Слободник создал Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Искатель» в Москве. Там он работал тренером. Воспитанникам клуба удалось внесли значимый вклад в медальный лист Федерации спортивного ориентирования России (ФСОР).

Слободник также являлся почетным членом этой федерации. Свое 85-летие он отпраздновал 30 сентября.

Москва
09 января 2024, 15:34
«Громкий хлопок, пахнет порохом». Орловцы — о падении беспилотников на объект ТЭК
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Две жительницы Орла сообщили «360», что слышали грохот при падении беспилотников в городе. Одна из собеседниц уточнила, что в воздухе запахло порохом.

«Мы живем за [многофункциональным комплексом] „Гринн“, в сторону [деревни] Гать. <…> В 14:35 был сильный хлопок. На улице пахнет порохом», - рассказала местная жительница.

Другая горожанка добавила, что раздались «громкие грохоты».

«Слышно в [селе] Лаврове», - уточнила она.

СМИ написали, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на нефтебазе в Орле. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Возник пожар, но его удалось быстро потушить. На месте работают представители экстренных служб.

Официальных сведений о пострадавших не поступало - глава региона написал лишь, что на месте происшествия «оказывается необходимая помощь». По данным Telegram-канала «112» , два человека получили порезы от разбитого стекла.

Беспилотники
09 января 2024, 15:34
Отец с сыном выпали из окна во время драки в Москве
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В Западном округе Москвы во время драки отец с сыном выпали из окна. Один из мужчин умер на месте, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в прошлый понедельник в квартире жилого дома, расположенного на бульваре Генерала Карбышева, повздорили 57-летний отец с 32-летним сыном. В один момент ссора переросла в драку, во время которой родственники рухнули из окна второго этажа. От полученных глава семьи скончался на месте. Молодой мужчина, несмотря на серьезные травмы, смог самостоятельно подняться обратно домой. Позже его увезли в больницу, где медики диагностировали пациенту травму шейного отдела позвоночника и ушибы локтей.

Shot уточнил, что в прошлом году против сына возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью за избиение отца.

Авторы публикации добавили, что у 32-летнего мужчины есть судимости, в частности, за умышленное причинение легкого вреда здоровью, кражу, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На днях в Новой Москве на строительном объекте до смерти избили рабочего. Подозреваемого в убийстве задержали, его планируют отправить под арест

Драки Москва
09 января 2024, 15:17
СК назвал виновника массовой аварии под Новгородом
Пресс-служба Следственного комитета
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Смертельную массовую аварию в Новгородской области, по предварительным данным, спровоцировал водитель автомобиля Cherry с не соответствовавшими погоде шинами. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

За рулем иномарки был 70-летний житель Коврова. Предварительно, мужчина потерял управление, и автомобиль врезался в металлическое ограждение. Водитель оказался заблокирован в машине, а его жена вышла из нее, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Но ехавшие по трассе автомобили стали последовательно врезаться в иномарку и друг в друга. Водитель Honda, пытаясь избежать столкновения, тоже врезался в ограждение. Он и его жена вышли на проезжую часть, где стали жертвами ДТП. В машине были двое маленьких детей: младенец 2023 года рождения погиб, двухлетний ребенок пострадал.

По версии следствия, на задней оси Cherry были покрышки, «не соответствующие дорожным условиям», что и могло стать причиной первой аварии, за которой последовали остальные.

ДТП с участием 66 автомобилей случилось 8 января. Помимо ребенка и его родителей, погиб водитель одного из автомобилей.

Пострадали 17 человек, пятерым несовершеннолетним потребовалась госпитализация.

Продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Следователи УМВД по региону также возбудили дело о нарушении ПДД (статья 264 УК РФ).

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