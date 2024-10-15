15 октября 2024, 07:00

Дрейфовавшего два месяца с трупами в лодке в Охотском море спасло судно «Ангел»

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Мужчину, который два месяца дрейфовал в Охотском море в лодке с двумя погибшими родственниками, спасли рыбаки на судне «Ангел». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Путешественники вышли в открытое море в начале августа. В лодке катамаранного типа находились двое мужчин 46 и 49 лет и 15-летний сын одного из них. Они хотели доплыть на лодке от побережья Хабаровского края до Сахалина. Путешественники взяли с собой теплую одежду, спасательный жилеты, фальшфейеры, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды.

Через три дня в назначенном месте они не появились. Судно с путешественниками искали больше месяца, но поиски не увенчались успехом. Через два месяца пропавшую лодку нашли рыбаки на судне «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки. Выжил только 47-летний мужчина. В лодке находились тела остальных путешественников. За несколько месяцев мужчина похудел на 50 килограммов, его госпитализировали. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Еда Уголовное дело Мужчины Камчатка
15 октября 2024, 08:56
Появились кадры спасения мужчины, 67 дней дрейфовавшего в Охотском море
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Спасение мужчины, который 67 дней дрейфовал по Охотскому морю, сняли на видео. Кадры опубликовала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Михаил Пичугин находился в лодке катамаранного типа «Байкат 470» в спасательном жилете. Его нашли рыбаки на судне под названием «Ангел» вечером 14 октября.

Он отправился в открытое море вместе с братом и 15-летним племянником в начале августа. Путешественники планировали доплыть от побережья Хабаровского края до Сахалина, но в назначенное время не прибыли. Их судно искали около месяца, но не нашли. Подросток и его отец погибли, Михаил выжил. За 67 дней, которые он провел в море, похудел на 50 килограммов. Мужчину отправили в больницу.

Как сообщил Telegram-канал Shot , погибший подросток мечтал вживую увидеть китов. Путешественники успели посетить Шантарские острова, но на обратном пути лодка сбилась с курса. По предварительным данным, из-за шторма судно потеряло управление. По факту ЧП возбудили уголовное дело

Больницы Шторм Мужчины
15 октября 2024, 04:42
На Урале двое детей ушли на дно болота
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Два девятилетних ребенка провалились под лед на болоте и погибли, ЧП произошло в поселке Новоасбест Свердловской области. Утонули мальчик и девочка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Днем в понедельник трое детей - мальчик и девочка девяти лет и их 13-летний товарищ - пошли погулять в район Пушкинского болота в 100 метрах от улицы Цыганково. На поверхности болота была наледь, по которой младшие дети решили пройти. Старший мальчик остался на берегу.

Ледяная корка сломалась, и дети пошли ко дну. Приятель пытался их спасти, но не смог и побежал за помощью. Спасатели обнаружили детей уже погибшими, прокуратура проводит проверку по факту гибели несовершеннолетних.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала, как в детстве провалилась под лед и едва не утонула. Девочку спасла подруга, которая вытащила ее из воды.

Спасатели Дети Свердловская область
15 октября 2024, 04:04
Житель челябинского поселка истек кровью в собственной квартире
РИА «Новости»
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Житель поселка Локомотивный скончался в своей квартире, его обнаружили только по пятнам крови на потолке у соседей. Подробности рассказала пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Жильцы первого этажа обнаружили на потолке пятна кровавого цвета. Поднявшись на второй этаж они выяснили, что источник пятен находится выше. Проживающий на третьем этаже мужчина не ответил на стук в дверь и соседи обратились в полицию.

Сотрудники ПСС при помощи приставной лестницы осмотрели жилье и обнаружили хозяина квартиры на полу кухни без признаков жизни. Полиция осмотрела место происшествия и тело 54-летнего мужчины. Осмотр показал, что смерть не криминальная, мужчина получил травмы при падении.

В Санкт-Петербурге случайные прохожие стали свидетелями сожжения человека. Экстренные службы ликвидировали возгорание и обнаружили на его месте лишь человеческие останки.

Челябинская область Мужчины Полиция Квартиры
15 октября 2024, 02:59
Мощный пожар охватил склады в Иркутской области
Пресс-служба МЧС
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Складское помещение загорелось в Ангарске. По информации пресс-службы МЧС России, пожар уже локализовали.

В ведомстве сообщили, что горит кровля на площади 1050 квадратных метров. В тушении огня задействовали 39 специалистов и 11 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших нет.

В Уфе в многоквартирном доме взорвался газ. Взрыв устроил мужчина со второго этажа с целью убить соседа, к которому он испытывал личную неприязнь. Пострадали двое - сам злоумышленник и соседка. Около 20 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно. Полиция задержала злоумышленника. Повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество.

Пожары Иркутская область Россия

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