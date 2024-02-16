«Дразнил собаку». Домашний пес напал на юного хозяина в Петербурге

По словам женщины, на сына напала их собака - немецкая овчарка. Живет она в семье совсем недолго.

«Собака наша, мы ее из приюта взяли месяц назад. Лечим, на ноги ее поднимаем», - уточнила мать пострадавшего мальчика.

Женщина призналась, что ее сын дразнил собаку, и из-за этого она напала. По ее словам, пес раньше не проявлял агрессию. Но недавно он прошел процедуру кастрации, из-за чего у него мог начаться гормональный сбой.

По словам матери, ребенок чувствует себя нормально. Сейчас ему делают уколы и перевязки в травмпункте. Как дальше поступить с собакой, семья пока не решила.

«Пока не знаю судьбу собаки, еще решается вопрос. Либо обратно в приют отдаем, либо оставляем», - добавила женщина.

Ранее в Усть-Куте Иркутской области свора собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенка спасла проходившая мимо женщина.