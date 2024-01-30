Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы

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Около пешеходного перехода возле Театра имени Пушкина в Москве автомобиль сбил драматурга и сценариста Александра Гельмана. ДТП произошло вечером 29 января, сообщил « Московский комсомолец ».

По информации издания, 90-летний драматург шел домой, когда из-за поворота на Тверской бульвар вылетела черная BMW. Водитель резко затормозил, но избежать столкновения не удалось. После аварии он сразу же вызвал скорую и сотрудников ГИБДД.

Гельмана доставили в травмпункт со множественными переломами ног. Издание уточнило, что у него пострадали пальцы правой ноги и голень левой ноги. Драматургу наложили гипс. Восстановление займет несколько месяцев.

Ранее звезду «Папиных дочек» Андрея Леонова увезли на скорой из театра «Ленком» в Москве. Актер сломал палец во время репетиции.