Дрались не меньше восьми человек. Всех напавших на боксера Двали задержали

Читайте нас в:

«По предварительной информации, в конфликте участвовали не менее восьми человек. Задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения», - подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело после случившегося возбудили по двум статьям: «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура передала дело в управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Конфликт произошел 28 июля. Приехавший в Крым проводить мастер-класс боксер заступился за юношу, которого избивала группа мужчин.

Во время жесткой драки Двали выбили глаз, теперь он не сможет вернуться на ринг.

Федерация бокса России взяла на контроль ситуацию со спортсменом.