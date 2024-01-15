15 января 2024, 15:02

Драка собак в Москве закончилась поножовщиной хозяев

Unsplash
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Ссора между чихуахуа и дворнягой на улице Красный Казанец в Москве привела к поножовщине между хозяевами. Для одного из владельцев собак драка окончилась госпитализацией, сообщило издание «Московский Комсомолец».

По информации СМИ, 27-летний житель Москвы выгуливал свою собаку в наморднике, когда его 58-летний сосед также вывел на прогулку двух чихуахуа. Одна из маленьких собачек подралась с крупной дворнягой.

Владелец чихуахуа отнес своего питомца домой и рассказал о происшествии родственнику. Узнав об этом, мужчина вместе с хозяином собаки вернулся к владельцу дворняги и напал на него.

Они жестоко избили мужчину, нанесли удары ножом в область живота и по голове, а также били его ногами и пытались выдавить глаза.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, а нападавших задержали.

Несколько дней назад посетитель ночного клуба в Москве откусил палец охраннику. За вечер его трижды выводили из клуба.

Драки Собаки Москва
15 января 2024, 14:18
Мужчина убил знакомого в доме на северо-западе Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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На северо-западе Москвы возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, 15 января на лестничной площадке жилого дома на Планерной улице 35-летний мужчина несколько раз ударил своего знакомого по голове деревянным предметом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“)», - уточнили в СК.

Кроме того, сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз. Они начали проводить с подозреваемым следственные действия и в скором времени ему предъявят обвинение.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве женщины в подвале на востоке Москвы успел сбежать за границу.

Убийства Преступления Следственный комитет России Москва
15 января 2024, 13:36
Ресторан загорелся в Улан-Удэ
Пресс-служба МЧС
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В Октябрьском районе Улан-Удэ 15 января произошел пожар. Загорелась крыша ресторана на улице Тулаева. Огонь распространился на площади 875 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Специалистов Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона отправили к зданию по улице Тулаева, 134б, днем 15 января.

По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания достигла 875 квадратных метров. В тушении задействовали 40 специалистов и 13 единиц техники.

Ведомство опубликовало кадры с места пожара. На них видно, что огонь перешел с крыши трехэтажного ресторана «Бир Хаус» на облицовку внешних стен.

В Челябинске потушили пожар в здании техникума промышленности и городского хозяйства. На втором этаже загорелся утеплитель, сработала сигнализация.

Пожары МЧС РФ Бурятия
15 января 2024, 13:32
Детсадовец под Волгоградом остался без пальца из-за упавшего шкафа
РИА «Новости»
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Ребенок в детском саду в Новоаннинском районе Волгоградской области получил травму, в результате которой ему пришлось ампутировать фалангу пальца. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 9 января. Четырехлетний мальчик вместе с братом залез на шкаф во время отсутствия воспитателя в группе. Конструкция не выдержала и упала, а ребенок получил травму правой кисти.

Пострадавшего отвезли в больницу, где хирурги приняли решение об ампутации фаланги безымянного пальца правой руки.

Региональный Следком завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ведомство установит все обстоятельства получения ребенком травмы и вынесет процессуальное решение.

В декабре ребенок в Ярославской области получил ожог ног в детском саду. При этом воспитатели свою вину в произошедшем отрицали.

Дети Детские сады Следственный комитет России
15 января 2024, 13:24
Рейс в Дубай пообещали выпустить из Пулково с опозданием на трое суток
Global Look Press
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Пассажиры рейса FZ 992A Санкт-Петербург — Дубай продолжают ждать вылета, но никаких гарантий пока никто не дает. Об этом в беседе с «360» рассказала одна из клиентов перевозчика Flydubai Юлия. По ее словам, людям заявили, что самолет сломался и его чинят.

В ситуации с задержкой рейса из Петербурга в Дубай уже начала разбираться Северо-Западная транспортная прокуратура.

В пресс-службе ведомства уточнили, что вылет рейса FZ 992A планировался 14 января в 00:30, но по техническим причинам его перенесли. В связи с этим в аэропорт Пулково направили сотрудника Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

«Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», - подчеркнули в СЗТП.

Юлия выразила надежду, что за тур им все-таки вернут деньги. С вопросом пара планирует разобраться, но пока на фоне стресса и недосыпа в ожидании вылета этим еще не занимались.

«Мы еще не начинали разбираться. Хотим, конечно, компенсировать. Но пока не думали об этом пока, не спали», - пояснила она.

«Сначала нам просто заявили о задержке рейса без объяснения причин, потом компания сказала, что поломка, самолет сломался. Вот он сломался, нас отправили в гостиницу, после нее мы приехали, сказали: самолет еще чинят, ждали-ждали. Перенос в два ночи, в четыре утра, потом в шесть утра», - поделилась Юлия.

В итоге самолет так и не починили, указала она, отметив, что пассажирам задержку объясняют именно этим. Как в действительности обстоят дела, никто не знает. С уверенностью сейчас можно говорить о том, что люди лишились отпуска, подчеркнула женщина. Она с мужем планировала его за полгода, за тур они отдали 160 тысяч рублей, а чтобы присмотреть за детьми пара специально попросила приехать бабушку дедушку из другого города.

Авиация Санкт-Петербург Дубай

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