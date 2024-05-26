26 мая 2024, 19:13

Драка со стрельбой произошла в Челябинске с участием экс-вагнеровцев

РИА «Новости»
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Массовая драка со стрельбой произошла в Ленинском районе Челябинска. По данным Telegram-канала Baza, в потасовке участвовали бывшие участники ЧВК «Вагнер». Вспыхнул конфликт из-за девушки.

По информации источника канала, 18-летняя Анастасия (имя изменено) гуляла со своим молодым человеком. Парень на три года старше ее. Внезапно им повстречался бывший бойфренд девушки.

Между ними вспыхнул конфликт, экс-возлюбленный в итоге избил нынешнего кавалера Анастасии. Тогда она позвонила своему отцу, который раньше служил в ЧВК «Вагнер», отметил собеседник Baza.

Мужчина поспешил на помощь дочке и ее другу, пригласив с собой нескольких сослуживцев. Обидчик тоже позвал на подмогу друзей, у некоторых из них с собой были травматические пистолеты.

В итоге произошла массовая драка. Прибывшие на место полицейские задержали трех человек. Одному из них нет 18 лет. Источник Baza добавил, что нескольким людям потребовалась помощь медиков.

В региональном главке МВД сообщили, что правоохранители оперативно установили всех участников конфликта на улице Коммунаров.

В ведомстве подчеркнули, что после того, как в дежурную часть поступило сообщение о происшествии, на место немедленно направили ближайшие наряды.

«Установлено, что между двумя компаниями произошел ситуативный конфликт. Все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», - заключили в полиции.

Драки Челябинск Полиция
26 мая 2024, 19:00
Мощный ураган обрушился на Камчатку
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В воскресенье, 26 мая, циклон принес на Камчатку сильный ветер и осадки, порывы достигали скорости до 42 километров в час. Об этом ТАСС рассказали в Камчатском управлении по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии.

На востоке региона продолжаются мощные дожди.

«Это еще просто мощный циклон, а не тайфун. На востоке и юге края за прошлую ночь выпало много осадков, в Елизовском районе - 49 миллиметров, а это уже около уровня опасного явления», - отметил представитель учреждения.

По его словам, в районе мыса Крестового максимальная скорость ветра достигала 42 метров в секунду, что соответствует определению урагана. В самом Петропавловске-Камчатском ветер дует с силой до 30 метров в секунду.

Telegram-канал «Камчатка № 1» сообщил, что в Петропавловске-Камчатском ветер повалил дерево на Пограничной улице, а также перевернул несколько мусорных баков.

Ранее ураган в Техасе унес жизни как минимум четырех человек.

Ураган Камчатка
26 мая 2024, 18:05
Жителям Петербурга в окно постучала человеческая голова
РИА «Новости»
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Жители многоквартирного дома на улице Турку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга заметили за окном человеческую голову, которая висела на веревке. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника, тело погибшего в тот момент находилось внизу под окнами. Останки принадлежат 48-летнему мужчине. Собеседник издания заявил, что полный тезка и ровесник погибшего был кандидатом политических наук.

«Шли мимо, на козырьке находилось тело без головы. Женщина подошла ко мне и попросила вызвать полицию»», - рассказали очевидцы kp.ru.

Самоубийство мужчины правоохранители сочли основной версией случившегося. Незадолго до гибели он удалил страницы в социальных сетях, работал с несколькими вузами Санкт-Петербурга и специализировался на международных отношениях на Ближнем Востоке.

Ранее в Томской области два подростка 15 и 16 лет совершили парное самоубийство.

Санкт-Петербург Полиция
26 мая 2024, 17:52
Американский беспилотник-разведчик заметили у берегов Сочи
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Над акваторией Черного моря, недалеко от Сочи, заметили беспилотник RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщил сервис Flightradar24.

Судя по его данным, американский разведывательный БПЛА поднялся в воздух с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая расположена на Сицилии. По состоянию на 15:00 по московскому времени дрон находился недалеко от крымского побережья и Краснодарского края.

Аналогичный беспилотник заметили над Черным морем 19 мая. Он тоже взлетел с Сигонеллы и несколько часов кружил в нейтральном воздушном пространстве.

СМИ предположили, что американский БПЛА мог наводить дроны ВСУ , которые в тот день атаковали Краснодарский край и Севастополь.

Черное море Беспилотники Сочи Россия НАТО
26 мая 2024, 16:47
Женщина устроила скандал в такси за отказ везти ее с детьми
РИА «Новости»
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В Свердловской области жительница Каменска-Уральского закатила скандал таксисту, отказавшемуся везти ее с детьми без детского кресла. Об этом сообщило Ura.ru.

По информации источника, женщина запланировала поездку с двумя детьми, одному из которых было меньше семи лет. Однако при заказе не стала выбирать детский тариф, а решила ехать «экономом».

Водитель отказался выполнять заказ, из-за чего женщина потеряла самообладание и начала кричать на мужчину. Он объяснял дебоширке, что не готов отвечать за ее ребенка в случае проезда без детского кресла, но агрессивной пассажирке такие аргументы не понравились.

В Московской области мужчина избил глухонемую таксистку , она получила травмы шеи и лица. В ходе судебного заседания нападавший признал свою вину, но не извинился перед потерпевшей и не раскаялся за свой поступок.

Скандалы Женщины Такси Мужчины Свердловская область Водители

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