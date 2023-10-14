Драка первоклассников в челябинской школе закончилась вызовом полиции

Читайте нас в:

Драка произошла в пятницу, 13 октября. По словам отца пострадавшего школьника, одному из детей не понравилось, как на него посмотрел одноклассник.

«Педагог, которая шла по коридору, что-то странное услышала, зашла и увидела дерущихся детей», - рассказал мужчина.

Школьников разняли, а зачинщика повели к директору. Второго мальчика направили к медику, так как во время конфликта ему сильно задели глаз. В результате у первоклассника практически сразу образовался синяк.

Отец пострадавшего ребенка подчеркнул, что тот выглядел так, будто участвовал в драке с «толпой хулиганов».

Учителя сразу же сообщили о произошедшем родителям. Покалеченного мальчика отвезли в травмпункт, чтобы исключить повреждение глаза. В школу прибыли сотрудники полиции и выдали родственникам первоклассника направление на судмедэкспертизу.

Ранее дагестанские школьники устроили массовую драку со стрельбой , предположительно, из травматического оружия. Полиция начала проверку.