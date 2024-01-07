Драка между сотрудницами магазина закончилась госпитализацией в Петербурге

Причиной отключения отопления и аварий на теплосетях Климовска стала авария в котельной, расположенной на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ». Сотрудники производства за сутки не смогли решить проблему и никому об этом не сообщали. Об этом «360» рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он пояснил, что котельная завода обеспечивает теплом весь микрорайон Климовск. Авария в котельной произошла в 03:00 в ночь на четверг, 4 января. После отключения одного из котлов рабочие попытались его перезапустить. В результате сильные потоки воды повредили теплосети, проходящие по территории района и предприятия.

«Наши ремонтные бригады выехали на место. На территории микрорайона отремонтировали два участка. Но после работ увидели, что сеть не наполняется», - рассказал Артамонов.

Глава округа подчеркнул, что представители завода рассказали об аварии в котельной и признались, что они не могут справиться с ней самостоятельно только к вечеру. Все это время жители оставались без отопления.

«Около 23:00 бригады нашей теплосети начали работать на территории завода. Они провели там шесть часов. Специалисты в -25 градусов под водой занимались варкой магистральной теплосети. Когда они закончили, котел так и не работал», - поделился глава Подольска.

Артамонов добавил, что работы в котельной ЗАО «КСПЗ» начались в 05:00, потому что рабочие предприятия так и не смогли его запустить. Сейчас там заработал резервный котел, который позволил вернуть отопление в дома жителей, хотя и ниже нормативов.

На время отключения домов в микрорайоне Климовск организовали пункты обогрева для жителей в гимназии имени Подольских курсантов, а также ДК «Машиностроитель», куда запустили специальный автобус. Людям с ограниченными возможностями и пенсионерам предложили теплые номера гостиниц округа и детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта».

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что жителям микрорайона произведут перерасчет за коммунальные услуги.