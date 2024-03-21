Драгоценности на 7 миллионов рублей украли у московского дизайнера

О пропаже драгоценностей в полицию сообщил ассистент 54-летней основательницы бренда дизайнерской мебели. Он подал заявление 18 марта.

По имеющейся информации, некоторое время назад Улуханли отдала свои украшения Bulgari и Cartier ювелиру по имени Александр для последующей продажи.

Она заключила с ним договор, согласно которому он мог либо вернуть драгоценности, либо возместить их стоимость в размере 75 тысяч долларов США в любой момент по ее требованию. Спустя время дизайнер решила вернуть свои драгоценности обратно, не дожидаясь завершения сделки. Однако посредник перестал выходить на связь.

Белорусскую супермодель Полли Каннабис обокрали , когда она летела из Стамбула в Минск. Общая сумма украденных драгоценностей составила 25 тысяч долларов.