Драгоценности на 7 миллионов рублей украли у московского дизайнера
У дизайнера Лейлы Улуханли украли украшения брендов Bulgari и Cartier общей стоимостью семь миллионов рублей. Информацию об этом предоставил источник агентства «Регнум».
О пропаже драгоценностей в полицию сообщил ассистент 54-летней основательницы бренда дизайнерской мебели. Он подал заявление 18 марта.
По имеющейся информации, некоторое время назад Улуханли отдала свои украшения Bulgari и Cartier ювелиру по имени Александр для последующей продажи.
Она заключила с ним договор, согласно которому он мог либо вернуть драгоценности, либо возместить их стоимость в размере 75 тысяч долларов США в любой момент по ее требованию. Спустя время дизайнер решила вернуть свои драгоценности обратно, не дожидаясь завершения сделки. Однако посредник перестал выходить на связь.
Белорусскую супермодель Полли Каннабис обокрали , когда она летела из Стамбула в Минск. Общая сумма украденных драгоценностей составила 25 тысяч долларов.