Дождь, град и ветер. Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в столице ожидается дождь с грозой. Эксперты не исключили выпадение града и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Москве порекомендовало жителям и гостям столицы в это время соблюдать повышенное внимание при управлении автотранспортом, парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и другие уличные конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в некоторых районах Карачаево-Черкесской Республики ввели режим ЧС из-за последствий урагана, который привел к повреждению линий электропередач и зданий.