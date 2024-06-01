01 июня 2024, 20:40

Дождь, град и ветер. Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

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В Москве объявили экстренное предупреждение до 23:00 из-за возможного резкого ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в столице ожидается дождь с грозой. Эксперты не исключили выпадение града и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Москве порекомендовало жителям и гостям столицы в это время соблюдать повышенное внимание при управлении автотранспортом, парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и другие уличные конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в некоторых районах Карачаево-Черкесской Республики ввели режим ЧС из-за последствий урагана, который привел к повреждению линий электропередач и зданий.

Дети Россия Погода в Москве
01 июня 2024, 18:32
Москвичи вызвали спасателей из-за мужчины, который вылез из окна
Телеканал «360»
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Мужчина вылез на козырек окна 12-этажки на западе Москвы. Очевидцы обратились в экстренные службы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Вызов поступил с улицы Удальцова (район Проспект Вернадского) 1 июня около 16:40. Отмечалось, что мужчина находится на уровне девятого-десятого этажа, стоит на козырьке и держится. На место прибыли представители экстренных служб, также туда оперативно вызвали психологов. Мужчина не хотел идти на контакт.

Полтора часа спустя психологи продолжили общаться с ним, а мужчина все еще стоял на козырьке.

В феврале в Москве 45-летняя женщина выпала из окна 17-го этажа многоэтажки на Псковской улице. Травмы оказались несовместимы с жизнью. О случившемся сообщил племянник погибшей. Очевидцами происшествия стали дети 14 и восьми лет.

Спасатели Москва
01 июня 2024, 18:12
Мартеновскую улицу в Москве снова открыли для транспорта
Пресс-служба МЧС
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Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы снова запустили. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Дороги перекрывали из-за пожара в производственно-складском здании на Люсиновской улице.

По данным источника, оно находилось на реконструкции и не использовалось. При ЧП никто не пострадал , площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Спасатели тушили пожар снаружи, так как крыша дома могла обвалиться из-за поврежденных перегородок и кровли. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил практически все здание. Огнеборцы потушили пожар 31 мая.

Жители Подмосковья в тот вечер столкнулись с семибалльными пробками. Автомобильные заторы зарегистрировали на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском, Фряновском, Волоколамском, Рублево-Успенском и Киевском шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон».

Пожары Дороги Дептранс Москвы Москва
01 июня 2024, 16:24
Мотоциклиста в Лос-Анджелесе сбили с байка. В него бросили камнем
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Бездомный мужчина в Лос-Анджелесе забросал автостраду камнями. На один из них налетел байкер, сообщило издание ABC7.

«Мотоциклисту повезло остаться в живых после пугающего инцидента с бросанием камней на автостраде <…> недалеко от центра Лос-Анджелеса», - сообщили авторы материала.

Виновник, вероятно, - бездомный. Он быстро ретировался с места происшествия. Зачем неизвестный вообще взялся за камни - неизвестно. Позже в том же районе заметили еще минимум две машины со спущенными шинами.

Ранее жуткая авария с мотоциклистом произошла в Кирове. Байкер столкнулся с легковушкой и лишился ноги. Пострадавший оказался тренером по фитнесу.

США Мотоциклы ДТП Мужчины
01 июня 2024, 16:11
Юношу с ДЦП избили в Тверской области. У него отобрали еду, взятую в долг
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В Тверской области двое мужчин напали на юношу с ДЦП. Злоумышленники отобрали у молодого человека продукты, которые тот взял в долг у знакомой, сообщил Telegram-канал Baza.

Юноша попросил у пожилой женщины продукты и пообещал вернуть деньги за еду с ближайшей пенсии. Затем молодой человек, который только недавно научился ходить, отправился на остановку.

Там на юношу с ДЦП напали двое мужчин. Они толкнули молодого человека и забрали у него пакеты с продуктами. Злоумышленники скрылись, пока парень кричал и звал на помощь. Правоохранители задержали мужчин. Неравнодушные люди купили юноше еду и помогли с бытовыми условиями.

Ранее в Москве неизвестные напали на инвалида и бросили его в овраге. Потерпевший самостоятельно обратился в правоохранительные органы.

Еда Мужчины Продукты

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