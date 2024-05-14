Дорожный конфликт закончился стрельбой в Петербурге

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Стрельба произошла днем 14 мая на парковке перед торговым центром «Сити Молл». Проезжавшие мимо спасатели оказали первую помощь раненому. Его забрали в больницу с травмой брюшной полости. По предварительным данным, причиной стрельбы стал дорожный конфликт.

На место случившегося прибыли полицейские, которые опросили очевидцев. Свидетели заявили, что нападавший скрылся с места преступления на черной иномарке с московскими номерами.

Подобный случай произошел в столице 12 мая. В одном из ТЦ Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт. Потасовка закончилась стрельбой.