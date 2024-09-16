16 сентября 2024, 21:15

Дороги Ялты ушли под воду после ливня

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В Ялте после ливня затопило дороги, машины передвигаются в воде. Местный житель поделился с 360.ru кадрами водного катаклизма.

В Крыму на побережье 16 сентября прошел сильный ливень, потоки воды вызвали подтопления в Ялте. Городские ливневки не справлялись с потоками воды, дороги превратились в реки. На кадрах видно, как машины рассекают водную гладь.

О сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до 20-25 метров в секунду ранее предупреждало МЧС Крыма.

Накануне спасатели Республики Крым тушили лесной пожар в Симферопольском районе. Огонь распространился на площади 23 гектара. В труднопроходимой местности работала гусеничная пожарная машина.

Крым Видео Дороги Погода Машины
16 сентября 2024, 17:47
«Ингосстрах» выплатил Ozon миллиардную компенсацию за пожар под Истрой
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«Ингосстрах» возместил онлайн-ретейлеру Ozon ущерб, причиненный пожаром на складе под Истрой в августе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.

Маркетплейсу выплатили 6,443 миллиарда рублей. «Ингосстрах» и Ozon провели масштабное расследование, в результате которого пожар на складе признали страховым случаем.

Компания поблагодарила маркетплейс за доверие и сообщила, что продолжит поддерживать его на пути к реализации планов.

Пожар на складе Ozon в Истре вспыхнул 8 августа 2022 года. Сотрудники МЧС смогли потушить его через пять дней, в ликвидации возгорания участвовали более 100 человек. В июне 2023 года сгоревший склад восстановили , его площадь составила 5,6 тысячи квадратных метров.

Ранее «Ингосстрах» упрощенно урегулировал убытки людей, здоровье или имущество которых пострадало во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Страховая организация отметила, что исковое заявление в компанию пока не приходило.

Пожары Истра
16 сентября 2024, 17:23
«С ним не работали». У напавшего на школу в Челябинске не было психологической поддержки
Соцсети
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У школьников должна быть психологическая поддержка, особенно если речь идет о детях из коррекционных классов, рассказала 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева. По ее словам, с напавшим на школу в Челябинске подростком, скорее всего, не работали.

«Для таких детей часто нужно чтобы был, например, тьютор, сопровождал ребенка. Если у него такие сложности были, я так понимаю, с ним не работали», - отметила специалист.

Дети и взрослые зачастую стоят на учете, но не посещают врачей, добавила Покусаева. Она напомнила, что осенью начнутся традиционные обострения, и в это время важно наблюдаться у специалиста.

«Если ребенок или взрослый стоит на учете, если заболевание все-таки диагностировано, то врача нужно посещать хотя бы для того, чтобы врач посмотрел, в каком состоянии находится пациент, может быть, что-то подкорректировал. <…> Должна быть прежде всего профилактическая работа, а уже потом лечебная. Очень много решает профилактика», - подчеркнула психолог.

На ранней стадии можно оперативно принять меры, но когда заболевание прогрессирует, это сделать уже сложнее, предупредила Покусаева.

«[Нападавший] уже манифестировал, у него явно был конкретный срыв», - подчеркнула эксперт.

Чтобы предотвратить подобные нападения, в школах должен быть минимум один психолог на определенную возрастную категорию.

«В школе, естественно, должна быть психологическая помощь, кабинет психологической поддержки как для детей, так и для учителей, кстати. Потому что <…> настолько перегруженные учителя… У них сил ни на что нет, не то что что-то выявить. Им бы со своим объемом справиться», - заключила Покусаева.

Утром 16 сентября подросток пришел в челябинскую школу № 68 с ножом и молотком и набросился на одноклассников. В результате пострадали пять человек, в том числе учитель.

Челябинск Школьники
16 сентября 2024, 15:17
В Бурятии рыбак случайно задавил спящего в палатке товарища
Пресс-служба Следственного комитета
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Житель Бурятии в состоянии алкогольного опьянения случайно переехал на автомобиле спящего в палатке рыбака. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности».

В пресс-службе сообщили, что ЧП произошло 12 сентября на берегу реки Баргузин, куда погибший и подозреваемый приехали на рыбалку. Мужчины выпили и отправились спать. Один из них ночью забрался в машину и решил завести двигатель, чтобы согреться. Припаркованная машина тронулась с места и наехала на палатку, в которой спал другой рыбак.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в СК.

Ранее 21-летнего жителя Тюмени насмерть задавила Toyota, которую он ремонтировал на улице. Парень пытался остановить машину руками , но его зажало между припаркованными автомобилями.

Рыбалка Следственный комитет России Бурятия
16 сентября 2024, 13:00
«Ни у кого не было конфликта». Нападение на челябинскую школу назвали беспричинным
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Учительница, пострадавшая из-за нападения подростка в школе № 68 в Челябинске, пыталась защитить детей. Ее доставили в больницу с ушибами, заявил 360.ru заместитель директора школы.

По его словам, учительница работала в школе более трех лет, и дети ее очень любят.

«Ребята с задних рядов, как произошло нападение, они защищали и девочек, и педагога. <…> Конкретики не могу сказать», - сообщил заместитель директора.

Он отметил, что конфликта между школьниками и учителями не было. Подросток повел себя неадекватно и набросился на других с молотком без причин, добавил замдиректора.

«Ни у кого не было конфликта», - подчеркнул он.

Представитель школы подтвердил, что в школе есть рамки, и они находятся в рабочем состоянии.

«На любой телефон они срабатывают», - уточнил он.

Он также рассказал, что сотрудница ЧОП, охранявшая школу в день нападения, пыталась защитить детей и, несмотря на опасность, принимала участие в задержании.

«Она же и вызвала [полицию], она же защищала и детей тоже, принимала участие в задержании. Там еще учитель-мужчина был. <…> Она не спасовала, не струсила», - объяснил замдиректора.

Представитель школы признался, что должен был уйти в отпуск, но из-за нападения сразу вышел на работу.

«Полтора часа был в отпуске, пытался в отпуск сходить», - добавил он.

Учащийся коррекционной школы напал с молотком и ножом на одноклассников. Всего пострадали пять человек. Одной из семиклассниц подросток проломил череп и перерезал горло, вторая получила травму головы и открытую рану.

Школы Челябинск

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