06 января 2024, 14:50

Дополнительные силы привлекли к работе в котельной деревни Ложки Солнечногорска

РИА «Новости»
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Бригаду «Мытищинских теплосетей» подключили к решению проблемы с котельной в деревне Ложки городского округа Солнечногорск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Константин Михальков.

Он подчеркнул что горячая вода в дома жителей подается стабильно. Но по неизвестной причине возникли проблемы с отоплением.

«Привлекли бригаду „Мытищинских теплосетей“ - разбираются с оборудованием, чтобы выйти на нормативную подачу тепла именно на дома, потому что с котельной выходит норматив», - заявил он.

Михальков добавил, что специалисты «Россетей» заменили часть оборудования на подстанции, которое вышло из строя на фоне повышенного потребления. Аварийные бригады работают на этом фидере уже четвертые сутки. Глава округа добавил, что продолжает следить за ситуацией в округе вместе с жителями.

Для решения проблем с энергоснабжением в городской округ Солнечногорск доставили 18 передвижных электростанций , которые взяли на себя часть нагрузки на сети. Глава округа подчеркнул, что это временное решение и требуется модернизация всей электросети, которую проведут до конца 2024 года

Солнечногорск Коммунальные аварии
06 января 2024, 15:05
Пожилые супруги умерли на неотапливаемой даче в деревне Куйвози под Петербургом
РИА «Новости»
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Пожилых супругов обнаружили мертвыми в деревне Куйвози в Ленобласти. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По информации телеканала, 78-летнего мужчину и его 70-летнюю жену в последний раз видели 30 декабря.

В пятницу, 5 января, соседи решили проведать пенсионеров. Оказалось, что оба скончались. Тела нашли на неотапливаемой даче. Признаков насильственной смерти при осмотре не выявили, отметил источник.

Точную причину смерти супругов установят по итогам судмедэкспертизы.

Ранее Shot сообщил о гибели обнаженного мужчины на улице в Красноярске. Его окровавленное тело обнаружила работница рыбного магазина на Капитанской улице 4 января.

Судмедэксперты должны выяснить, что стало причиной его гибели. Известно, что мужчине было 30 лет.

Ленинградская область
06 января 2024, 13:33
Пропавшую школьницу нашли в Свердловской области
РИА «Новости»
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Полицейские нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую ранее в городе Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба управления городской полиции в социальной сети «ВКонтакте».

«Девушку нашли, противоправных действий в отношении нее не было», - заявили в местной полиции.

Об исчезновении школьницы стало известно в пятницу, 5 января. Полиция сообщала, что одним из главных признаков являлись яркие розовые волосы, девушка вышла из дома около 15:00 и не вернулась.

Во вторник, 2 января, на козырьке подъезда жилого комплекса «Олимпия» в Тюмени обнаружили тело 25-летней девушки , которая пропала еще 29 декабря. Областной Следственный комитет по факту смерти назначил серию медицинских экспертиз и начал процессуальную проверку. По предварительной информации, труп пролежал на открытом воздухе несколько дней подряд.

Тюмень Дети Полиция
06 января 2024, 11:43
Более 200 рейсов отменили в аэропорту Токио, где столкнулись два самолета
Global Look Press
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Диспетчерские службы аэропорта Ханеда в Токио отменили в субботу, 6 января, 216 рейсов после столкновения пассажирского лайнера JAL и самолета береговой охраны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмена затронет 32,3 тысячи пассажиров. В воскресенье планируют отменить еще 194 рейса. К понедельнику авиасообщение пообещали восстановить. Изменения коснутся только 14 рейсов JAL.

Во вторник, 2 января, самолет Airbus A350 авиакомпании JAL врезался в самолет береговой охраны и загорелся. Все пассажиры JAL эвакуировались. Из шести членов экипажа второго самолета выжил только один.

По предварительной информации, диспетчерская служба дала указание лайнеру JAL приступить к посадке , а самолету береговой охраны - выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир второго воздушного судна воспринял это как разрешение выехать на взлетную полосу. Расследование ЧП в Ханеде, в результате которого пострадали 17 человек , продолжается.

Япония Самолеты
06 января 2024, 10:05
Аллергия на холод убила трехлетнего ребенка в Ленобласти
РИА «Новости»
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В Ленинградской области трехлетний ребенок скончался после прогулки в морозное время года. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло в городе Лодейное Поле 5 января. Бабушка и дедушка взяли ребенка с собой на улицу, а после возвращения домой мать заметила, что он не дышит.

Испуганная женщина позвонила в скорую помощь и сообщила, что ребенок начал хрипеть, а из носа у него полилась кровь. Родственники уточнили, что на прогулке тот не падал.

Прибывшие врачи помочь ребенку не смогли. По предварительным данным, причиной гибели стала реакция на отрицательную температуру воздуха. Точную причину установят по результатам медицинской экспертизы.

На Алтае четырехмесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме, где его оставила мать вместе с двухлетним братом без еды.

Дети Ленинградская область Врачи

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