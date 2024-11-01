Дома жителей Златоуста затопило борщом. Его откачивают, но он появляется вновь

По информации канала, борщ пытаются откачивать, но он появляется вновь и вновь. А причина проблемы в том, что у жилых дом и фирмы по производству супов общая канализация. И вот из-за забитых коллектор и подвалы, и дворы буквально увязли в бульоне.

Разрешить ситуацию пытались в местном «Водоканале», также проверку обещал провести СК. Но в итоге жильцам пришлось действовать по принципу «помоги себе сам». Вызвали ассенизаторов, но после работ уже через 20 минут все приобрело изначальный вид с ароматом протухшего борща.

Эта вонь, по словам местных жителей, стоит на всю округу. В домах открывают все двери и окна в подъездах.

В администрация Златоустовского городского округа 360.ru заявили, что хотя решение вопроса находится в зоне ответственности ООО «Златоустовский „Водоканал“ прямо сейчас для решения этого вопроса на месте сразу несколько служб проводят необходимые работы.