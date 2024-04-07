Дома по крышу в воде. Как сейчас выглядит дамба после прорыва в Орске

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«Дамба сейчас», - прокомментировал очевидец видео.

Также жители сняли школу и протестантскую церковь «Благая весть» на улице Цвиллинга в Старом городе, который уходит под воду.

Частично затоплен уже и Новый город. Вода на улице Станиславского поднялась по колено, сообщили «360» очевидцы.

Ситуация в Орске из-за мощного паводка критическая , людей продолжают эвакуировать. Наводнение стало неожиданностью для жителей города, и многие уезжали из затопленных мест в срочном порядке, оставляя в домах документы и важные вещи.



