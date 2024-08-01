01 августа 2024, 11:03

«Дом зашатало». Соседи — об обрушении подъезда в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

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Подъезд жилого дома обрушился в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа. По предварительным данным, пострадали пять человек. Местная жительница рассказала 360.ru, как все произошло.

«Я живу недалеко. Мама думала, что с полигона, но у нас немного дом зашатало. Кот под кровать спрятался, до сих пор выходить не хочет», - сообщила она.

Ранее МЧС подтвердило обрушение подъезда в пятиэтажном жилом доме, предположительно, из-за взрыва газа. Спасатели работают на месте происшествия и эвакуируют жильцов.

Обрушения
01 августа 2024, 11:08
Трех человек спасли из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле
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Трех человек спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в четверг в результате взрыва газовоздушной смеси без последующего горения произошло обрушение первого и второго подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле.

«Три человека спасли из-под завалов. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области убыла к месту происшествия», - заявили в пресс-службе.

Прокуратура Свердловской области в Telegram-канале сообщила о начале проверке по факту происшествия. В ведомстве отметили, что на место для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов выехал и. о. прокурора региона Александр Юровских.

«Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводились ремонт инженерных конструкций и обследование газового оборудования в доме. Ведомство будет контролировать вопросы размещения жителей дома в пункте временного размещения», - отметили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что при взрыве газа в Нижнем Тагиле пострадали дети.

Газ МЧС РФ Взрывы
01 августа 2024, 11:01
При взрыве газа в Нижнем Тагиле пострадали дети
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В Нижнем Тагиле при взрыве газа в пятиэтажке пострадали несколько детей. Очевидец рассказал 360.ru, что их выводили с ожогами.

«Вообще-то там детей с ожогами выводили», - рассказал он.

Другие очевидцы на месте событий заявили, что из дома вынесли двух детей, в том числе трехмесячного младенца.

Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел 1 августа. Обрушились два подъезда , но обошлось без возгорания. Жильцов эвакуировали. Спасатели приступили к разбору завалов. Жительница Нижнего Тагила рассказала 360.ru, что в момент взрыва зашатались стены. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Другой случай взрыва газа в жилом доме произошел в июле в селе Тополево в Хабаровском крае. Эпицентр находился в квартире на втором этаже. Пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Обрушения Газ МЧС РФ Взрывы Свердловская область
01 августа 2024, 10:58
МЧС заявило об обрушении подъезда в многоэтажке в Нижнем Тагиле после взрыва
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В результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле обрушился подъезд. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели уже выехали на место ЧП. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.

«Из-под завалов спасли троих человек. По уточненной информации, обрушились 1 и 2 подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», - заявили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы добавил, что в пострадавшем пятиэтажном доме произошло повторное частичное обрушение. Всего в результате взрыва разрушились 15 квартир.

Информация о мощном хлопке в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле поступила ранее в четверг. Местные СМИ отмечали, что ЧП случилось в жилой постройке на улице Сибирской, вероятной причиной стал взрыв газового баллона.

МЧС РФ Взрывы
01 августа 2024, 09:47
Штормовое предупреждение объявили в девяти районах Сахалина из-за дождей
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В девяти районах Сахалинской области ночью и утром 2 августа ожидаются обильные осадки и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

На реках вероятен подъем уровня воды от 0,5 до 1,5 метра, уточнили в ведомстве.

«Ночью и утром 2 августа на территории Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Поронайского и Углегорского районов ожидается очень сильный дождь. Вероятен выход воды на пойму», - заявили в пресс-службе.

Администрациям муниципалитетов направили рекомендации и оперативные предупреждения. Жителей призвали без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, а также уточнить местонахождение близких и родных. Туристам посоветовали переждать непогоду в оборудованных для этого местах.

Ранее москвичам рассказали, что к субботе и воскресенью погода улучшится до 25 градусов тепла.

МЧС РФ

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