Дом загорелся в сочинском селе Раздольное

На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило крышу практически полностью.

Издание Sochi1.Ru со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС уточнило, что пожар охватил двухэтажный жилой дом на улице Тепличной. Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров.

На место прибыли подразделения спасателей, которые приступили к тушению. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

В воскресенье, 2 февраля, на территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде загорелись 33 бытовки. Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров. В результате происшествия ожоги рук первой и второй степени получил мужчина.